Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 13 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum podría dar mayores detalles sobre el contenido de la propuesta de reforma electoral que entregó el Instituto Nacional Electoral (INE).

La semana anterior, la mandataria adelantó que tenía contemplada una reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández para definir los tiempos de la aprobación de la reforma electoral.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 12 de enero?

Durante la mañanera del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció detalles de la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En la comunicación, la mandataria insistió en la disposición del gobierno mexicano para combatir a los cárteles, pero con respeto de la soberanía de ambos países.

La llamada entre Sheinbaum y Trump ocurrió en medio de las constantes amenazas del mandatario estadounidense sobre realizar ataques contra los cárteles en el territorio nacional.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, comentó ante los medios de comunicación.