PRI y el sospechosismo ante los naranjas

Al priista Alejandro Moreno le hizo ruido que Samuel García, góber de Nuevo León, anduviera en la Ciudad de México, pues para él nada de que sólo vino a probar los tacos de ‘La Dua’ –sí, los del establecimiento alusivo a la cantante Dua Lipa–. Resulta que unos “pajaritos” lo vieron en el Senado, y qué casualidad que hubo seis votos naranjas a favor de la nueva titular de la FGR.

Ley de Economía Circular, el conflicto que se avecina

La nueva Ley General de Economía Circular, propuesta por la Semarnat, fue cuestionada por la organización Greenpeace, que alerta que no resuelve la raíz del problema de la contaminación, pues considera quemar basura como “aprovechamiento energético”. Las tensiones con esta nueva ley se suman a las generadas por la Ley de Aguas Nacionales, que ha provocado la movilización de decenas de agricultores que amenazan con paralizar el país.

En apuros, los guindas se balconean solos

Tremendo berrinche público hizo ayer el morenista Sergio Gutiérrez Luna en el pleno de San Lázaro, porque, como vicepresidente de la Mesa Directiva, no fue consultado por la presidenta, la panista Kenia López Rabadán, de su decisión de ordenar abrir el tablero electrónico para consultar si el pleno aceptaba o no darle fast track a la Ley de Aguas. La consulta se hizo a mano alzada, pero por la ausencia de muchos morenistas no había claridad y la presidenta, con apoyo del secretario, Alan Márquez, de MC, ordenó el tablero. “El trámite se dio ilegalmente por la secretaría y por usted, y pido que haga pública la inconformidad de esta vicepresidencia”, gritoneó desde su curul..

Reproche amigo

El senador Gerardo Fernández Noroña no ceja en las críticas contra Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pues resaltó que su cámara nada que convoca al grupo de amistad con Cuba, pero sí instalaron, “y con la peor representación posible”, el grupo de amistad con Israel. “Ahí la llevan”, denunció en X la voz cantante pro-Palestina en México.

Lo agarran de botana

La senadora Andrea Chávez ni disimuló su desinterés en la comparecencia de las dos aspirantes a la FGR que acompañaron a Ernestina Godoy en la terna, pues cuando hablaba Maribel Bojorges se puso a comer botana y compartirla con sus compañeros. Eso sí, disfrazó su bolsita con un sobre amarillo, para que nadie notara su chacoteo.

TEPJF ordena a Veracruz emitir ley de revocación de mandato

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, tendrá que someterse a la revocación de mandato a la mitad de su encargo, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Veracruz emitir la Ley Reglamentaria en la materia.

Falla en la Línea A del Metro afecta a miles

Ayer se registró una más de las tradicionales fallas en el Metro. Ahora fue en la Línea A que, en hora pico, dejó de funcionar, lo que afectó a miles de personas que, desesperadas y como pudieron, tuvieron que usar alternativas como caminar largas distancias, pagar taxis o arriesgar la vida para ir colgados en camionetas patrulla de la SSP-CDMX. Lo que llamó la atención es que el titular de la dependencia, Adrián Rubalcava, dijo que la suspensión del servicio fue por “una revisión al sistema eléctrico” y no por una falla en ese medio de transporte. En fín, cualquiera de las dos razones es grave por acción u omisión.