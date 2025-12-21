‘Le hacen competencia’ a Adán Augusto: Regalan mochilas del PRI a diputados con caguamas y churros (Video)

Las mochilas de Memo Valencia cuentan con caguamas y botanas para las posadas.

Adán Augusto regalando libros de Andrés Manuel López Obrador ‘es cosa del pasado’, lo de hoy son las mochilas del PRI con caguamas que regaló el diputado local de Michoacán, Guillermo ‘Memo’ Valencia, a sus compañeros.

A través de sus redes sociales, el diputado priista compartió un video de la entrega de las mochilas rojas, con el logo del PRI y el distintivo de ‘Michoacán’, mismas que recibieron desde sus compañeros en el tricolor hasta morenistas y de otros partidos.

“Las memochilas pintaron de rojo el Congreso de Michoacán”, escribió en sus redes sociales el legislador, quien a lo largo del video se muestra compartiendo con sus homólogos, quienes dedicaron agradecimientos dentro del video por el detalle.

¿Qué tienen las ‘memochilas’ del PRI de Memo Valencia?

¡Ojalá dieran de esos aguinaldos en las posadas! Las mochilas que regaló el diputado Memo Valencia a sus compañeros cuentan con una cerveza tamaño caguama al costado y vienen adornadas con un moño.

Pero ahí no se acaba la sorpresa, ya que por dentro tienen otras dos caguamas protegidas con poliburbuja para que no se quiebren, una salsa de la marca Valentina y una bolsa de churros salados, para que lleguen “bien

“Este es mi regalo para los diputados de la septuagésima sexta legislatura. Obviamente una ‘memochila’ navideña que pueden usar obviamente para llegar a las posadas cargados de regalos. Pero esta, vean lo que trae: Churros, para la botana, caguamas bien protegidas para que no se vayan a quebrar y una salsa valentina para que le echen a los churritos”, compartió el legislador del PRI en sus redes sociales.

Finalmente, Memo Valencia advirtió que las caguamas no estaban quemadas, sino que estaban ‘bien muertas’, por lo que mandó un saludo y ánimo a sus seguidores, así como a sus compañeros diputados en el Congreso de Michoacán.

El diputado del partido liderado por Alejandro ‘Alito’ Moreno también compartió imágenes de su sesión de fotos navideña con su pareja, quien espera bebé, así como sus dos hijos.