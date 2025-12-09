Adán Augusto López ‘se disfraza de Santa’: Regala en el Senado más de 17 mil tomos del nuevo libro de AMLO

A cada uno de los 69 legisladores de la bancada morenista le fueron entregadas entre 10 y 20 cajas en sus oficinas, cada una con 20 ejemplares del libro de AMLO; fueron entregados a nombres de Adán Augusto López. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, decidió disfrazarse de ‘Santa Claus’ y adelantar la Navidad para entregar un ‘pequeño’ obsequio a los legisladores de su bancada: más de 17 mil ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En los pasillos del Senado se observaron cientos de cajas blancas que contenían ejemplares del libro escrito por el exmandatario, que fue presentado a finales de noviembre. Cada una de las cajas incluía una tarjeta con el mensaje: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”.

A cada uno de los 69 legisladores de la bancada morenista le fueron entregadas entre 10 y 20 cajas en sus oficinas, cada una con 20 ejemplares del libro, lo que equivale a un total aproximado de 17 mil unidades distribuidas.

De acuerdo con el portal de la editorial Planeta, el precio comercial del nuevo libro de AMLO en formato impreso ronda los 448 pesos, aunque algunos senadores aseguraron que el costo unitario fue de 600 pesos.

Si se toma el precio promedio, el reparto representaría un gasto de más de 7 millones 600 mil pesos. Hasta el momento, no se ha informado si el gasto de los libros se realizó con recursos institucionales, personales o de partido.

¿Qué senadores recibieron los ejemplares y cuáles fueron sus reacciones?

De acuerdo con el portal Quadratín, las cajas de libros estaban presentes en las oficinas de los siguientes senadores:

Andrea Chávez

Julieta Ramírez Padilla

Alejandra Berenice Arias Trevilla

Javier Corral

Aníbal Ostoa

Luis Fernando Salazar

Félix Salgado Macedonio.

En entrevista ante medios de comunicación, el senador Eugenio Segura afirmó que en su caso recibió 10 cajas del libro y que su intención es repartirlos en su estado, Quintana Roo.

“Es el respaldo al presidente López Obrador, respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y respaldo a nuestro movimiento”, declaró.

Aunque inicialmente afirmó que él compró los ejemplares que recibió, evitó opinar sobre el origen de los demás libros distribuidos en otras oficinas de senadores de Morena.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo desconocer si había recibido las cajas, pero celebró la distribución del libro y opinó: “Ya lo empecé a leer y creo que es un contenido que va a causar mucho furor en las comunidades, como causó la propia presentación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

¿Cuándo se presentó el libro de AMLO y de qué trata?

El libro Grandeza fue presentado por López Obrador el 30 de noviembre, mediante un video transmitido desde su finca en Palenque, Chiapas, lo que representó su reaparición pública tras dejar la presidencia en octubre de 2024.

El exmandatario explicó que el libro busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, exaltar su legado cultural y cuestionar la versión oficial sobre la Conquista. También reiteró que se ha retirado de la vida política y que ahora se dedicará por completo a la escritura.

Durante la presentación de su libro, López Obrador aseguró que sólo regresaría a la vida pública bajo tres condiciones: para defender la democracia, para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en caso de un intento de golpe de Estado o para proteger la soberanía nacional.

La obra del expresidente tuvo alta demanda desde su lanzamiento, especialmente durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se agotaron ejemplares durante los primeros días.

Hasta ahora, Adán Augusto López no ha emitido declaraciones respecto al contenido del libro ni ha aclarado el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los miles de ejemplares distribuidos en el Senado.

Con información de Quadratín