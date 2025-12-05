Colaborador Invitado

Como el jaguar, obligado por los cazadores, López Obrador pinta su raya y rompe su silencio; marca su dominio y amenaza con salir al rescate de su legado y de la 4T

Los abrazos y no balazos, el huachicol fiscal, la Barredora de Tabasco, la corrupción y la impunidad intactas, obligaron a AMLO a romper su silencio, opina Roberto Albores Guillén.

López Obrador es un animal político. Un luchador social que se crece en el conflicto y en la polarización. Dieciocho años de batalla campal para alcanzar el poder. Siempre en movimiento y en la confrontación. Se alimenta de la lucha con los contrarios. El sosiego y la calma no son su hábitat. En la quietud no hay adrenalina. El bullicio y la algarabía son su ambiente natural. El bosque tropical apacible de La Chingada, aun con su belleza, sus ceibas milenarias, el murmullo del agua, el colorido y señorío de los pavorreales y guacamayas, no es su medio. La confrontación y la lucha permanente son su razón de ser.

El hartazgo de los partidos políticos tradicionales hizo posible la asunción del tabasqueño. Ha logrado, hasta ahora, lo que nadie: conservar su poder y liderazgo en Morena y en el gobierno. El discurso de su retiro de la política ha sido una dosis de calmantes para ingenuos. Su libro, La grandeza, es el instrumento y la ratificación de su fuerza y presencia política.

De inmediato, la presidenta celebró el acontecimiento y reiteró su admiración y solidaridad al caudillo. Una mujer de probada lealtad a su mentor. Sortilegio del poder. Indómita realidad. Consummatum real politik.

Su presencia en la vida pública era la crónica de una aparición anunciada. Un evento previsible por su adicción al desencuentro y por la realidad que no le es favorable. La crítica a su gobierno ha sido severa. La realidad es inexorable. Es la auténtica cronista de la historia, el juez máximo que dicta sentencia salvadora o demolición política.

Todo ha cambiado. Trump trastocó al mundo y, en el caso de México y de sus dos últimos gobiernos, las acusaciones han sido demoledoras. Un año muy complicado para la presidenta Sheinbaum. La herencia del pasado es un fardo pesado y la presión externa la ha puesto sobre la línea de flotación política, haciendo ejercicios de sombra, sin resultados concretos ante la opinión pública. El susurro y la percepción popular se apoderan del entorno político.

A pesar del manto protector del actual gobierno al pasado, la crítica nacional y del exterior sobre su ejercicio, por la inseguridad, la corrupción y la impunidad, está destruyendo el legado del tabasqueño. Segalmex y el huachicol fiscal, el epitafio de una tumba abandonada.

A pesar del discurso de la presidenta de lealtad y admiración a López Obrador, obligada por el vecino del norte, se han ventilado a la opinión pública graves problemas y deficiencias del pasado: los abrazos y no balazos, el huachicol fiscal, la Barredora de Tabasco, la corrupción y la impunidad intactas.

Además, la falta de seguridad y el asesinato de Carlos Manzo ensombrecieron al país y convocaron a todas las clases sociales en contra del gobierno. Los productores del campo, los transportistas y la Coordinadora, en plena protesta.

«Tiempo de zopilotes». En busca de culpables. A la vista, los cazadores de fortunas políticas. Todo este coctel y revoltura obligó al tabasqueño a romper su silencio y a defenderse de lo que podría venir. Es el felino cercado. El pastor defendiendo a su rebaño, el jefe protegiendo lo suyo y el reconocimiento de que el actual gobierno está siendo rebasado. El país, en aguas agitadas y buscando puerto donde atracar.

Roberto Albores Guillén

Roberto Albores Guillén

Exgobernador de Chiapas

COLUMNAS ANTERIORES

El principal freno a la inversión no es financiero, es institucional
Seis pasos para convertir los datos en el motor del crecimiento empresarial

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.