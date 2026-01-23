Calderón permitió operaciones militares de EU en México; algunos no fueron autorizadas, acusa Morena

La cooperación en seguridad entre los gobiernos de México y Estados dio este viernes un gran golpe luego de que se informó sobre la detención del exatleta olímpico Ryan Wedding. Sin embargo, la presencia de unidades militares estadounidenses en días anteriores desató varias críticas contra el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.

El pasado lunes, la presidenta aseguró que el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca contaba con autorización desde octubre del año pasado y estuvo vinculado exclusivamente a actividades de capacitación.

La oposición acusó a la mandataria de no haber pedido autorización al Senado de la República para que la aeronave militar del gobierno estadounidense ingresa al país.

“(El aterrizaje) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El diputado de Morena, Arturo Ávila, acusó el jueves pasado que en los gobiernos anteriores también se permitió la entrada de personal militar de Estados Unidos al país y algunas veces no tenían autorización del Senado de la República como lo exigió la oposición.

¿Hubo operaciones militares de EU en gobiernos anteriores?

En entrevista radiofónica, el diputado Arturo Ávila afirmó que durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), de acuerdo con datos confirmados, más de 2 mil vuelos de aeronaves y de agencias estadounidenses entraron al país.

“Incluyeron aviones Hércules, como el que aterrizó en Toluca. Aviones P-3 Orión y drones también. Ahí sí entraban drones en la época de Felipe Calderón. Hubo aeronaves de inteligencia y de logística”, acusó.

Destacó que de esa cifra, se calcula que al menos 100 no pidieron autorización al Senado de la República. “Hoy vienen, por supuesto, a rasgarse las vestiduras cuando sabemos que incluso ha estado comentado en las capturas de sus socios, como el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, porque ya era tanta la presión que tenían del gobierno de Estados Unidos”.

Agregó que durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron mil 200 vuelos de aeronaves militares que, en acuerdos de cooperación, ingresaron al país para realizar labores de inteligencia para combatir al narcotráfico y entrenamiento.

“Al menos el 20 por ciento de ellos, para ser claro, 180 vuelos, no tuvieron la autorización del Senado de la República”, resaltó el diputado de Morena.

¿Qué hacía un avión militar de EU en Toluca?

El domingo, medios locales reportaron que el 17 de enero un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, en medio de las tensiones por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 16 de enero, ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró que el aterrizaje de la aeronave estaba autorizado por el Gobierno mexicano, sin embargo, algunos legisladores de oposición aseguraron que no se había pedido autorización al Senado para ello.

Al respecto, Sheinbaum dijo que “no tendría que haberse consultado” la llegada de la aeronave, pues “no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”.

Sheinbaum explicó que se trató de un procedimiento previamente acordado entre ambos países y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que fueron a capacitarse a Estados Unidos, aunque no dio detalles sobre el tipo de formación que habrían recibido.

La presidenta subrayó que este tipo de operaciones no son extraordinarias y que ya se han realizado en otras ocasiones.

Con información de EFE