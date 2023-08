¿Cómo se conocieron Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Está próxima a estrenarse la bioserie de Gloria Trevi Ella soy yo, en la que narrará diversos aspectos de su vida como artista y algunos personales, incluida la relación que sostuvo con el exproductor Sergio Andrade.

Desde que inició su trayectoria artística y hasta que fue detenida por presunta corrupción y abuso de menores al igual que Andrade y Mary Boquitas, la cantante fue fiel al hombre que hoy tiene alrededor de 63 años y del cual se desconoce paradero.

“Estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida. Diecisiete años, quiero que lo entiendan, no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. Es más, a los 30 yo estaba tan quebrada. Me sentía vieja, decadente, y no me sentía ya ni amada ni bonita”, dijo la cantante al programa Viajando con Chester.

Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil (Foto: Cuartoscuro / Especial)

¿Cómo conoció Gloria Trevi a Sergio Andrade?

En la década de los ochenta, Sergio Andrade era uno de los productores musicales más aclamados dentro de la industria musical mexicana y trabajaba con artistas como Lucero, aunque después de algunas situaciones dejaron su relación laboral.

Lucero se encontraba trabajando en la telenovela Chispita; fue entonces cuando el programa musical y de concursos XE-TU de Televisa estaba buscando a una doble de su personaje.

En aquel programa participó Gloria Trevi, quien entonces tenía 14 años y ganó por su parecido físico en ese entonces con la expareja de Mijares.

Un año después, cuando Gloria tenía 15, llegó Sergio Andrade y la reclutó para un proyecto musical llamado Boquitas Pintadas, aunque este se desintegró dos años después.

No obstante, Andrade se empeñó en mantener relación con la artista regiomontana y fue así como le propuso lanzarla como solista. Su álbum Tu ángel de la guarda, de 1991, que incluyó éxitos como ‘Pelo suelto’, le sirvió para alcanzar fama rápidamente.

Pasaron los años y ‘la Trevi’ siguió cosechando éxitos hasta que, a finales de los noventa, fue acusada de encabezar junto al entonces productor el clan Trevi-Andrade, que reclutaba jovencitas con la finalidad de explotarlas y abusar de ellas.

Gloria siempre declaró ser una víctima más de Sergio Andrade, pues también llegó a ser manipulada y maltratada por aquel hombre.

Gloria Trevi en 2004, tras salir de la cárcel. (Cuartoscuro / Germán Romero)

¿Cómo fue la relación de Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Trevi contó en la entrevista arriba citada que, cuando conoció a Sergio Andrade, sentía una “admiración que él supo hacer que yo la confundiera con amor”, pues además él era mayor que ella por muchos años.

“Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo le idealicé”, agregó.

Gloria Trevi en su juventud. (Cuartoscuro / Eunice Adorno)

De acuerdo con su versión, seguía con él y se involucró en sus proyectos porque no había conocido a nadie más, pues se encontraba muy limitada en sus interacciones, y ella a los 15 años pensó que esto era normal por ser una ‘estrella en ascenso’.