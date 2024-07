¿Margot Robbie está embarazada? Esto sabemos de la protagonista de ‘Barbie’

¿Una nueva edición de Barbie embarazada? Este domingo amaneció con novedades sobre la actriz Margot Robbie, quien protagonizó a la emblemática muñeca en la cinta Barbie (2023) y a Harley Quinn en El Escuadrón Suicida (2021).

En 2019, la actriz estaba promocionando su película Mary Queen of Scots y dijo a The Times: “Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es “‘¿Bebés? ¿Cuándo vas a tener uno?’ Me da mucha rabia que exista este contrato social. ‘Estás casada, ahora tienes un bebé'. No presupongas. Haré lo que tenga que hacer”. Al parecer, la intérprete ya ha decidido la maternidad.

Según informó este domingo el medio de celebridades People, la actriz y productora australiana Margot Robbie está embarazada y, junto a su marido, el productor Tom Ackerley, esperan su primer hijo; sin embargo, los representantes de Robbie y Ackerley aún no han confirmado la noticia.

“Múltiples fuentes confirman a PEOPLE que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé”, comunicó igualmente el medio enfocado en temas del corazón.

Además, hoy mismo han aparecido nuevas fotos en internet que muestran a Robbie con la barriga al descubierto y ligeramente abultada durante unas vacaciones en el Lago de Como (Italia), lo que también ha hecho pensar a muchos que espera su primer hijo con su marido Tom Ackerley.

David Heyman, Margot Robbie y Tom Ackerley. (Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (JON KOPALOFF/Getty Images via AFP)

¿Cómo se conocieron Tom Ackerley y Tom Ackerley?

La relación personal entre la protagonista de ‘Barbie’ con Ackerley, actor y productor británico que como Robbie también tiene 34 años, comenzó en 2013 tras conocerse en el rodaje del drama Suite Francesa (en español), donde ella hacía el papel de Celine y él se desempañaba como ayudante de dirección.

Sin embargo, durante los primeros meses fueron solo amigos. Después de trabajar juntos en la productora LuckyChap, donde también están Sophia Kerr y Josey McNamara, surgiría el noviazgo. Dicha empresa ha realizado producciones como I, Tonya, Birds of Prey y Barbie, todas ellas protagonizadas por Robbie.

Imágenes de Margot Robbie, de 34 años, supuestamente embarazada, se han difundido en medios internacionals y en redes sociales. (Fotos: X).

La pareja, que siempre ha mantenido su romance en privado, no anunció su compromiso antes de casarse. En 2016, finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Byron Bay (Australia) y recientemente Ackerle dijo que sobrellevan su faceta profesional y personal de una manera “perfecta”,

“Pasamos 24 horas al día juntos. Es perfecto. No tenemos que encender y apagar. Todo se ha convertido en una sola cosa”, comentó a The Sunday Times.