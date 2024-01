¿Margot Robbie y Greta Gerwig debieron ser nominadas al Oscar? Así se divieron opiniones por ‘Barbie’

La Academia de Hollywood vuelve a estar envuelta en polémica por haber dejado fuera de las nominaciones al Óscar a la protagonista y a la directora del fenómeno cinematográfico Barbie, Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente, lo cual ha polarizado opiniones de los fans y la industria.

La película sobre la famosa muñeca, que fue el estreno más taquillero del año pasado en Estados Unidos, recibió el martes ocho nominaciones, entre ellas la de mejor película, la de mejor actor de reparto, para Ryan Gosling, y la de mejor actriz de reparto para America Ferrera.

Las reacciones a la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig

Pero el hecho de que Robbie y Gerwig quedaran fuera de las nominaciones a mejor actriz y mejor director ha desatado opiniones de sus compañeros del elenco, personalidades de la industria como Whoopi Goldberg y la ex primera dama estadounidense Hillary Clinton.

El mexicano Rodrigo Prieto estuvo a cargo de la fotografía de la nueva película de Barbie.

Ryan Gosling

Gosling, quien da vida a Ken, pareja de Barbie, dijo sentirse más que “decepcionado” por la situación, aunque agradecido también que su trabajo hubiera sido reconocido por los miembros de la Academia.

“No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, expresó el también actor de La La Land en un comunicado.

America Ferrera

En una entrevista con Variety, la también compañera del elenco America Ferrera, quien sí fue nominada, dijo estar “increíblemente decepcionada” por la decisión de la Academia de dejar fuera a la protagonista del filme y a la directora.

Ryan Gosling y Margot Robbie protagonizan 'Barbie'. (Scott Garfitt/Scott Garfitt/Invision/AP)

Hillary Clinton

Por su parte, Clinton expresó su sentir en redes sociales al compartir un mensaje con un fondo color rosa en el que intentaba dar ánimos a las dos mujeres acompañado del hashtag #HillaryBarbie.

“Greta y Margot, aunque puede doler ganar la taquilla, pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Ambas son mucho más que ‘Kenough’ (suficientes)”, expuso Clinton.

Fans

Incluso fans de la película iniciaron una campaña de recaudación de firmas en la plataforma Change.org, con la que exigen a la Academia reconocer el trabajo de Robbie y Gerwig.

A esto, se han sumado ya cientos de memes y comentarios en redes sociales de parte de usuarios que apoyan la decisión de la Academia al considerar que ‘Barbie’ no merecía más nominaciones de las ocho que alcanzó.

Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a ryan gosling lo nominaron por ser ken pero a margot robbie QUE ERA BARBIE y a greta gerwig que es la directora no las nominaron#Oscars



pic.twitter.com/7YaI3wVVrO — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) January 23, 2024





Otros, en cambio, ven la exclusión de la protagonista y la directora como un acto machista y recuerdan que la película trata precisamente de la lucha que Barbie enfrenta contra el patriarcado tras descubrir el mundo real.

“No hay nominación al Óscar para Greta Gerwig, no hay nominación para Margot Robbie, pero Ryan Gosling está nominado al Óscar, de esto precisamente se trata ‘Barbie’”, escribió el usuario Greg Castanias en Facebook.

Whoopi Goldberg

Por otra parte, Whoopi Goldberg defendió a la Academia al opinar que no se trataba de un “desaire” de su parte.

“No hay desaires. Eso es lo que hay que tener en cuenta: No todo el mundo recibe un premio y es subjetivo. Las películas son subjetivas. Las películas que a uno le gustan pueden no gustarle a la gente que vota”, dijo la conductora de The View.

Whoopi Goldberg opinó que no hubo desaire por 'Barbie'. (Foto: Instagram @whoopigoldberg)

¿Cuándo son los premios Oscar 2024?

La gala de los Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles en el teatro Dolby con la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, como favorita con 13 nominaciones.