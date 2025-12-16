El INE defiende la ‘meticulosa labor’ de los institutos locales

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, las propuestas de mejora para el sistema electoral de organizaciones civiles y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Acompañada de los presidentes de los organismos locales y las organizaciones, entre ellas la Gubernatura Indígena Nacional y Red Cívica, la consejera presidenta dijo que desde que la comisión se instauró hubo comunicación entre todos los OPLE para asegurarse de tener un voz activa en la discusión de la enmienda que perfila su extinción, pues dijo que de lo contrario no podrían oponerse en su momento a los cambios.

“Entregar esto, siendo el instituto el que se erigió en conducto, creo que es un avance muy significativo de cómo podemos estar participando (...) Cada vez que se nos abre una puerta y guardamos silencio, mañana estamos imposibilitados a hacer cualquier tipo de sugerencias. Hay que aprovechar cada puerta que se abre. Y esta es una más que se abre”, afirmó la consejera.

Taddei calificó las propuestas presentadas a la comisión presidencial como una defensa al Sistema Nacional de Elecciones y en particular de la permanencia de los OPLE, pues afirmó que es imposible que el INE organice elecciones locales con el mismo nivel de meticulosidad.

“La permanencia de los OPLE sí (viene contenida en las propuestas), porque obedece a las condiciones locales de cada estado. Es muy especializado lo que se hace ahí, a veces no lo podemos reconocer porque no formamos parte de esas estructuras, pero cuando entras y te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, entendemos que es imposible que lo hagamos a nivel federal con la meticulosidad que se hace a nivel local”, sostuvo.

La presidenta del INE dijo que no sólo los OPLE están en evaluación sino todo el Sistema Nacional de Elecciones, por lo que reiteró que el 12 de enero el Consejo General del INE entregará su propuesta para la reforma electoral y dijo que todavía están en buen tiempo, pues Pablo Gómez dijo que no tienen una fecha precisa para entregar su conclusión a la presidencia.