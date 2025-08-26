INE y Comisión Presidencial para la Reforma Electoral acuerdan trabajo conjunto

Integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunieron con consejeras y consejeros del INE.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sostuvo una reunión de trabajo con Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los asistentes manifestaron coincidencias en esta primera reunión, entre las que destaca la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, así como su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se realizarán.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de temas electorales específicos a analizar.

En el encuentro, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de las y los consejeros, sostuvo que el INE está comprometido en aportar datos técnicos y operativos.

Estableció que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, así como sus integrantes: la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, también acudieron las consejeras Rita Bell López Vences; Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los Consejeros Martín Faz Mora; Jorge Montaño Ventura; Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Entre otros, los temas que se abordaron en la reunión por parte del INE fueron: organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales; tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales; el diseño de la educación cívica, la especialización técnica y operativa del personal; el uso de nuevas tecnologías; fiscalización; la importancia de que la reforma electoral se fortalezca con base en un trabajo conjunto; la autonomía legal y financiera; transparencia, y el modelo de comunicación política.