Sheinbaum revela que pidió a EU más tiempo para entregar agua: ‘No ha llovido lo suficiente’

La presidenta Sheinbaum dio detalles del acuerdo con EU para la entrega de agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló mayor información sobre las condiciones del Tratado de Aguas y acuerdos a los que se llegó con Estados Unidos tras las presiones de aranceles de Donald Trump.

“No se está dando agua que no tenemos. Se vio cómo atender la solicitud de Estados Unidos desde distintas cuencas”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de diciembre.

Sheinbaum agregó que como parte del acuerdo se estableció ‘ganar más tiempo’ para la entrega del agua y que vaya acorde con las condiciones y posible sequía porque en los últimos años no llovió lo suficiente.

“Mantendremos reuniones al mismo tiempo para acordarlo a partir de las lluvias que hay, antes era cada cinco años, pero veremos cómo se solventa debido a la sequía en el país”, detalló la mandataria.

¿Qué pedía EU para la entrega de agua de México y cuáles fueron los acuerdos?

La presidenta Sheinbaum reveló que EU pedía entregar cierta cantidad de agua hasta diciembre, pero el Gobierno de México se negó.

“Nosotros dijimos que en diciembre no se puede, no solamente no se puede físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en poco tiempo. Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo”, puntualizó.

Estados Unidos acusó que México no quería entregar el agua que formaba parte del adeudo, pero la presidenta Sheinbaum rechazó dicha afirmación al asegurar que se debió a la sequía.

“Se acuerda por quinquenio, pero ahora será a partir de la cantidad de lluvia que hay en cada periodo, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores”, detalló.

Esto sabemos del acuerdo de agua entre México y EU

México impidió la imposición de aranceles al acordar la entrega de más de 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remarcó que México no cometió ninguna violación en el Tratado de Aguas de 1944 y, en cambio, hizo entregas adicionales.

Dichas entregas de agua comienzan desde este lunes 15 de diciembre y se mantienen las negociaciones para finalizar el plan el próximo 31 de enero.

Mientras que en caso de incumplimiento, “cada país podrá actuar de manera soberana”, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a las obligaciones internacionales previstas en el tratado.

El acuerdo se logró tras varias semanas de negociaciones entre autoridades de ambos países para regular la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos.