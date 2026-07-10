¿Lloverá mañana en CDMX y Edomex?: Valle de México tendrá cielo nublado y temperaturas frescas

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 24.3°C.

El clima en el Valle de México para el sábado 11 de julio será de cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que estas condiciones son resultado de circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 17, que influyen en el centro del país.

¿Qué temperaturas esperan la CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 24.3°C.

El cielo estará nublado, con vientos de 7 km/h. Se recomienda un abrigo ligero para la mañana.

Toluca, en el Estado de México, tendrá un día más frío, con mínima de 6.0°C y máxima de 19.3°C.

El viento se mantendrá en 4 km/h. El 90% de humedad contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en la madrugada.

¿Lloverá mañana en la CDMX y Edomex?

En Naucalpan, las temperaturas irán de 10.3°C a 24.0°C, con cielo nublado. Ecatepec registrará entre 10.3°C y 25.3°C, con cielo medio nublado. El viento en estas áreas del Edomex soplará a 7 km/h.

El Valle de México tendrá probabilidad de lluvia ligera por la tarde. La nubosidad será persistente en la región.

Estas condiciones son causadas por sistemas atmosféricos activos. Se recomienda salir con paraguas para cualquier eventualidad.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 11 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 13 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana y principios de la próxima semana indica temperaturas estables. Se mantendrá el cielo nublado y la probabilidad de lluvias. Las máximas rondarán los 24°C a 25°C y las mínimas estarán entre 10°C y 11°C.

¿Cómo protegerse del clima fresco en el Valle de México?

Para las mañanas frescas, se aconseja usar ropa abrigadora, especialmente si se sale temprano. Durante el día, la temperatura subirá, por lo que vestirse en capas es ideal. Mantenerse hidratado es fundamental, aunque no haga calor intenso.

Es importante protegerse del sol incluso en días nublados, usando bloqueador solar. Si se planean actividades al aire libre, hay que estar atento a los cambios en el cielo y la posible llegada de lluvia. Un paraguas siempre es útil.

¿Hay alertas climáticas en CDMX y Edomex?

Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas específicas para clima extremo en el Valle de México. Sin embargo, se mantiene el monitoreo por los sistemas atmosféricos que influyen en la región.

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