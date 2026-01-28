Valoraremos continuar con los ajustes a las tasas: Banxico

Para este año se han detectado distintos factores que permitirán un entorno de menores presiones inflacionarias, como la debilidad económica y las persistentes condiciones de holgura desde 2025, señaló Victoria Rodriguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico).

“En la medida en que observemos lecturas de inflación en el margen, con ajustes en precios relativos y sin que se materialicen efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios, valoraremos continuar con ajustes a la tasa objetivo”, declaró.

En entrevista con El Financiero, explicó que dentro del Programa Monetario del banco central se contempla que la postura restrictiva que han implementado durante poco más de tres años también ayudará a mitigar las presiones inflacionarias, ya que la política monetaria opera con rezago.

Añadió que el ritmo y alcance del ciclo dependerá del panorama inflacionario y la evaluación del balance de riesgos. Por ello, consideró que una mayor gradualidad en la conducción de la política monetaria respecto de lo observado en 2025 es congruente con robustecer el pronóstico de la inflación.

Lo anterior, abundó, luego de que permitirá un tránsito ordenado a lo largo del episodio de ajuste en precios relativos, a la vez que se continúa con el ciclo de recortes. “Seguiremos tomando decisiones con el compromiso de procurar alcanzar la meta inflacionaria de 3.0 por ciento”.

Cabe mencionar que en el Programa Monetario 2026 de Banxico se estima que a lo largo de este año la actividad económica nacional crezca a un mayor ritmo que en 2025. En particular, se prevé un alza del PIB de 1.1 por ciento en 2026, mientras que para 2027 se anticipa una expansión de 2.0 por ciento.

Sobre la apreciación del peso frente al dólar, la gobernadora del Banco de México sostuvo que el impacto de un movimiento en el tipo de cambio sobre la inflación se presenta a lo largo de varios trimestres, por lo que los ajustes que se han observado apoyarán la reducción de la inflación a lo largo del 2026.

IMPACTO DE UNA VEZ

Sobre los efectos que pudiera causar la entrada en vigor de aranceles a productos provenientes de países con los que no se tiene un acuerdo comercial y los cambios del IEPS, aseguró que esto no compromete el proceso desinflacionario.

Explicó que en promedio 2.1 por ciento del gasto de los hogares se destina a los productos afectados por los cambios al IEPS; mientras que los ajustes arancelarios implican un aumento promedio de 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 2.2 a 3.6 por ciento.

“Estos ajustes fiscales y arancelarios que ya entraron en vigor este año se dan en un contexto de inflación estable en el que se anticipa que tanto la inflación general como la subyacente enfrenten menores presiones debido a la política monetaria implementada, el entorno de holgura actual y previsto y también la apreciación cambiaria que comenzó en 2025”, manifestó.

En este sentido, precisó que el grado de anclaje de las expectativas de inflación a mayor plazo es un elemento fundamental de contención para potenciales presiones inflacionarias y en un entorno en el que las expectativas permanecen ancladas, los choques de precios de una sola vez no suelen tener efectos persistentes sobre el indicador a futuro.

Así, dijo que en la medida en que los agentes económicos tengan confianza de que el banco central llevará a cabo todas las medidas necesarias para combatir la inflación, se puede tener la certeza de que las expectativas de inflación permanecerán ancladas.

“El reto que enfrentamos ante estos cambios es evitar que los ajustes en precios relativos resultantes lleguen a afectar a precios que no están directamente relacionados a los cambios fiscales”, afirmó

FACTORES DE RIESGO

Finalmente, el Programa Monetario 2026 identificó entre los principales riesgos al alza para la inflación para inicios de 2026 la posibilidad de una depreciación de la moneda nacional o de que se observe persistencia de la inflación subyacente, especialmente del componente de servicios.

Asimismo, resaltó la posibilidad de que disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, mayores presiones de costos o afectaciones climáticas resulten en una inflación mayor a lo previsto.

En cambio, el traspaso de algunas presiones de costos sobre la inflación podría ser inferior al anticipado, mientras que el impacto de la apreciación del peso y de la debilidad en la actividad económica pudieran ser mayores a lo previsto.