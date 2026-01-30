Trump eleva ‘guerra comercial’ con Canadá: Amenaza con aranceles del 50% a aviones vendidos en EU

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con imponer un arancel del 50 por ciento sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos, en la ofensiva más reciente de su guerra comercial con el país vecino y en medio de su disputa con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La amenaza, difundida por Trump en redes sociales, se suma a otra lanzada el fin de semana, cuando advirtió que impondría un arancel del 100 por ciento a los bienes importados de Canadá si Ottawa avanzaba en un acuerdo comercial con China. Sin embargo, el mandatario no precisó cuándo aplicaría estas medidas, especialmente porque Canadá ya concretó dicho acuerdo.

En su advertencia más reciente, el republicano señaló que tomaría represalias contra Canadá por negarse a certificar aviones de la empresa estadounidense Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificará todos los aviones canadienses, incluidos los de su mayor fabricante, Bombardier.

“Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, le voy a cobrar a Canadá un arancel del 50 por ciento sobre todos y cada uno de los aviones vendidos en los Estados Unidos de América”, escribió el presidente.

¿Cuáles serían las compañías canadienses más afectadas por arancel de Trump?

El mandatario sostuvo que, “por la presente, descertifica” los jets ejecutivos Bombardier Global Express. De acuerdo con la firma de análisis aeronáutico Cirium, existen 150 aviones Global Express registrados en Estados Unidos, operados por 115 compañías.

Bombardier y Gulfstream son competidores directos en el mercado de jets ejecutivos. La familia Global disputa participación de mercado con los modelos más recientes de Gulfstream.

Hasta el momento, voceros de Bombardier y del Ministerio de Transporte de Canadá no emitieron comentarios, tras solicitudes enviadas la noche del jueves.

John Gradek, profesor de gestión de aviación en la Universidad McGill, explicó que la certificación aérea responde a criterios de seguridad y advirtió que una descertificación por razones comerciales no tiene precedentes.

“La certificación no es algo trivial. Es un paso fundamental para que los aviones operen con seguridad”, afirmó Gradek. “Nadie está cuestionando a Gulfstream. La descertificación por motivos comerciales no se realiza”.

El especialista recordó que, durante años, numerosos aviones Gulfstream recibieron certificación en Canadá.

“Esto es, en realidad, una cortina de humo que lanza otra bandera roja al rostro del señor Carney”, añadió. “Esto lo lleva al extremo. Es un nuevo ataque en la guerra comercial”.

Antecedentes de aplicación de aranceles de Trump a aviones comerciales

En 2017, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles a un avión comercial de pasajeros de Bombardier, al argumentar que la empresa canadiense vendía aeronaves en el mercado estadounidense por debajo de su costo. En ese momento, Washington acusó a la compañía, con sede en Montreal, de beneficiarse de subsidios gubernamentales injustos.

Posteriormente, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos resolvió que Bombardier no causó daño a la industria aeronáutica estadounidense.

Desde entonces, la empresa canadiense enfocó su estrategia en el mercado de jets ejecutivos y privados, con las familias Global y Challenger, populares entre propietarios individuales, empresas y firmas de aviación de propiedad fraccionada como NetJets y Flexjet. Un eventual cierre del mercado estadounidense representaría un golpe significativo para la compañía de Quebec.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió el miércoles a Carney que sus recientes declaraciones públicas contra la política comercial estadounidense podrían volverse en su contra durante la revisión formal del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), tratado que protege a Canadá de los efectos más severos de los aranceles de Trump.

Carney rechazó la versión de Bessent, quien afirmó que durante una llamada telefónica con Trump, el lunes, el primer ministro canadiense se retractó de los comentarios realizados la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos.

El premier canadiense aseguró que sostuvo lo expresado en su discurso y que informó a Trump sobre el plan de Canadá para diversificar su comercio y reducir su dependencia de Estados Unidos mediante una docena de nuevos acuerdos comerciales.

En Davos, Carney criticó la coerción económica ejercida por grandes potencias contra países más pequeños, sin mencionar directamente a Trump. Sus declaraciones recibieron elogios y amplia atención mediática, lo que opacó la presencia del presidente estadounidense en el foro.

Además de Bombardier, Canadá alberga a otros fabricantes aeronáuticos relevantes, como De Havilland Aircraft of Canada, productor de aviones turbohélice y aeronaves para patrullaje marítimo y reconocimiento, así como al gigante europeo Airbus. Esta empresa fabrica en Canadá los aviones comerciales A220 y diversos modelos de helicópteros.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos subrayó la interdependencia entre las industrias aeroespaciales de ambos países y recordó un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de 1980 que, según el sitio web del actual representante comercial estadounidense, “requiere que los signatarios eliminen los aranceles sobre aviones civiles, motores, simuladores de vuelo y partes y componentes relacionados”.