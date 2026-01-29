CEO más importante de Canadá cuestiona la estrategia de Carney para negociar con Trump

El director de una organización que representa a los jefes ejecutivos canadienses cuestionó el manejo de la relación con la Casa Blanca por parte de Mark Carney y pidió al primer ministro que se concentre en salvar el pacto comercial de América del Norte, conocido como T-MEC.

Carney captó la atención mundial —y molestó al presidente Donald Trump— con un discurso en el Foro Económico Mundial la semana pasada. El primer ministro de Canadá afirmó que las viejas reglas de la posguerra habían desaparecido, sustituidas por «una rivalidad entre grandes potencias donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coerción». Las potencias intermedias, añadió, no tienen más remedio que colaborar y contraatacar.

Al día siguiente, en Davos, Trump acusó a Carney de ingratitud y afirmó: «Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones». Otros miembros de la administración estadounidense también lanzaron ataques verbales contra el líder canadiense.

“Carney es una persona muy inteligente y dijo que, durante el Brexit, en el Reino Unido es muy peligroso separarse de su principal socio comercial”, declaró Goldy Hyder, director ejecutivo del Consejo Empresarial de Canadá, en una entrevista con Bloomberg News. “Y, sin embargo, esa es exactamente la narrativa que surgió en Davos, así que no sé cómo cuadrar ese círculo”.

Según Hyder, pocos países estaban dispuestos a seguir el ejemplo de Carney después del discurso y algunos, en cambio, se distanciaron.

“Es casi como si todos dijeran: ‘Sí, tú lo dices, pero yo no lo voy a decir y no te voy a respaldar cuando lo digas’. Ese no es un buen lugar para Canadá”, dijo Hyder.

El Consejo Empresarial representa a los líderes de muchas de las empresas más grandes de Canadá. Entre sus miembros se incluyen los directores ejecutivos de los seis bancos más importantes, así como altos ejecutivos de importantes empresas ferroviarias, de telecomunicaciones, operadores de oleoductos, minoristas y fabricantes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, hablando con Bloomberg News esta semana, dijo que su gobierno pretende mantener vínculos estrechos con Estados Unidos y Europa, además de tener una relación productiva con China, en lugar de verse atrapado entre superpotencias.

“Tenemos relaciones muy estrechas con Estados Unidos —por supuesto que queremos tenerlas— y mantendremos ese negocio, junto con la seguridad y la defensa”, dijo Starmer.

Canadá es más vulnerable que casi cualquier otro país a la presión estadounidense debido a su proximidad. Alrededor del 70 por ciento de sus exportaciones de bienes se envían a su vecino del sur.

Los exportadores canadienses actualmente disfrutan de una tasa arancelaria efectiva relativamente baja porque la mayor parte de lo que se comercializa entre Estados Unidos y Canadá permanece libre de aranceles bajo el tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

Estados Unidos también tiene incentivos para mantener una relación comercial con su vecino, que es el mayor comprador nacional de productos fabricados en Estados Unidos, incluyendo automóviles y camiones. Los ejecutivos de las empresas automotrices y fabricantes estadounidenses están mayoritariamente a favor de mantener intacta la cadena de suministro continental.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC el miércoles que Carney “llegó al poder con un mensaje antiamericano y anti-Trump y ese no es un buen lugar para estar cuando estás negociando con una economía que es mucho más grande que tú y tu mayor socio comercial”.

Sobre las próximas negociaciones del T-MEC, Bessent afirmó : «Al final, creo que llegaremos a buen puerto. Puede que no sea una línea recta».

Carney se ha fijado el objetivo de duplicar las exportaciones no estadounidenses de Canadá en una década, pero no aboga por una desvinculación de Estados Unidos. El primer ministro también ha mostrado su disposición a participar en el sistema de escudo antimisiles Golden Shield propuesto por Trump. La semana pasada, declaró: «Canadá y Estados Unidos han forjado una alianza extraordinaria en materia económica, de seguridad y de un rico intercambio cultural».

Hyder dijo que otros países parecen haber “leído el memorando” y “entendido la trama” al presentarse en la Casa Blanca y comprometerse a invertir miles de millones de dólares en la economía estadounidense, lo que les ha permitido avanzar en acuerdos comerciales con aranceles más bajos.

Algunos ejecutivos canadienses están preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo separado con México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una actitud menos confrontativa pública con Trump.

“Cuando vas a Washington, lo que escuchas de ellos es que México está haciendo buenos progresos” en las conversaciones con Estados Unidos, dijo Hyder.

El cabildero empresarial afirmó que la principal prioridad de Canadá en este momento debería ser garantizar que la revisión del T-MEC este año se desarrolle sin contratiempos. La supervivencia del acuerdo será crucial si Carney quiere avanzar con su agenda de atraer inversión extranjera, afirmó.