México, a la luna y más allá: Sector aeroespacial será prioridad en gobierno de Sheinbaum, dice Ebrard

La industria aeroespacial recibirá una serie de estímulos por ser considerada prioritaria durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha instruido a la Secretaría de Economía, a impulsar el desarrollo de este sector que exporta más de 9 mil 800 millones de dólares en mercancías.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refirió que el rápido crecimiento de la industria aeroespacial, así como las actividades sofisticadas y especializadas que requiere, son razones para apuntalar su consolidación en el país.

“Armamos un equipo de respaldo a la industria aeroespacial porque crea un ecosistema que va creciendo y te permite avanzar en actividades industriales sofisticadas, es una área prioritaria”, dijo Ebrard.

En México hay alrededor de 300 empresas en el ramo, que producen algunos componentes usados en las aeronaves comerciales, en satélites y otros elementos relacionados con la industria aeroespacial.

Incluso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló el proyecto ‘Colmena’, con nanorobots que permiten la exploración de la superficie lunar.

Ebrard aseguró que el gobierno dará incentivos a las empresas, al mismo tiempo que fortalecerá los vínculos con la academia.

Adicionalmente, se espera que para el siguiente año, la primera aeronave de manufactura mexicana, el Halcón 2, reciba la certificación como equipo deportivo.

Regiones como Chihuahua, Querétaro y Baja California son algunas de las más consolidadas en el país, con manufacturas cada vez más específicas y de mayor tecnología.

EU ‘pone el ojo’ en la industria aeroespacial mexicana

La industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Tan solo en 2023 alcanzó cifras récord de exportaciones estimadas en 9.5 miles de millones de dólares, por lo que países como Estados Unidos han comenzado a prestar mayor atención a su desarrollo.

De acuerdo con Judith Arrieta Mundía, cónsul de México en Brownsville, quien estuvo invitada en un evento de la Cámara de Comercio de Brownsville titulado “Bridging Borders; Beyond – The Impact of US-Mexico Relations and Space Exploration in the Rio Grande Valley”, México y Texas tienen mucho potencial para llevar esta industria a otro nivel.

“No se pueden tener esos hermosos cohetes que hemos visto sin las mentes de personas jóvenes y creativas. Por eso, estamos invirtiendo en eso… Entonces, sí, podemos asociarnos aquí con Texas y con el Valle porque justo al lado, en Matamoros, tenemos una universidad tecnológica increíble. Además de estos centros científicos en, por supuesto, Monterrey, Querétaro, pero también en otros lugares”, explicó.

Actualmente, la industria aeroespacial ha comenzado a detonar las cadenas de proveeduría locales, lo que podrá fortalecer las economías. Por ejemplo, en el área que comparte Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas, hay compañías que ya se han involucrado para dar servicios a grandes empresas aeroespaciales, como Space X.

Con información de Hispanic Global News.