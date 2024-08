Industria aeroespacial de México atrae los reflectores de Texas

Laredo, Texas.- La industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, tan solo en 2023, alcanzó cifras récord de exportaciones estimadas en 9.5 miles de millones de dólares, por lo que países como EU han comenzado a prestar mayor atención a su desarrollo.

México y Estados Unidos como socios comerciales han realizado grandes aportaciones mutuamente a las economías de ambas naciones, y con la industria aeroespacial en crecimiento en dichos países, podrían consolidarse aún más y llevar la exploración espacial a otro nivel.

Por ejemplo, en Texas, por medio de Space X, la compañía de Elon Musk, se han logrado varios avances en ese sentido, sin embargo, si México y Texas unieran fuerzas, aprovechando también el nearshoring, la industria aeroespacial se beneficiaría sustancialmente.

Las diversas corporaciones de desarrollo económico y universidades que existen en el Valle del Río Grande, Texas, son una pieza fundamental para el desarrollo tecnológico e innovación del sector aeroespacial tanto de México como de EU.

De acuerdo con Judith Arrieta Mundía, cónsul de México en Brownsville, quien estuvo invitada en un evento de la Cámara de Comercio de Brownsville titulado “Bridging Borders; Beyond – The Impact of US-Mexico Relations and Space Exploration in the Rio Grande Valley”, México y Texas tienen mucho potencial para llevar esta industria a otro nivel.

“No se pueden tener esos hermosos cohetes que hemos visto sin las mentes de personas jóvenes y creativas. Por eso, estamos invirtiendo en eso… Entonces, sí, podemos asociarnos aquí con Texas y con el Valle porque justo al lado, en Matamoros, tenemos una universidad tecnológica increíble. Además de estos centros científicos en, por supuesto, Monterrey, Querétaro, pero también en otros lugares”, explicó.

Por su parte, Roy Garza, Executive Director of the Texas Space Commission dijo que “Gracias a los esfuerzos estratégicos de la Comisión Espacial de Texas, así como a los aportes fundamentales de los miembros de nuestro Consorcio de Investigación Aeroespacial y Economía Espacial de Texas, Texas logrará avances tecnológicos innovadores que pueden respaldar significativamente a muchos sectores de la industria de exploración espacial comercial. A su vez, el Estado de la Estrella Solitaria seguirá logrando avances sustanciales en el desarrollo económico. Hoy, al igual que en 1964, cuando la NASA inauguró el Centro Espacial Johnson, los texanos de todo el mundo estarán entusiasmados con lo que estamos haciendo para ayudar a impulsar la economía espacial de Texas hacia el futuro”.

Actualmente, la industria aeroespacial ha comenzado a detonar las cadenas de proveeduría locales, lo que podrá fortalecer las economías. Por ejemplo, en el área que comparte Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas, hay compañías que ya se han involucrado para dar servicios a grandes empresas aeroespaciales, como Space X.

De acuerdo con estimaciones de la Federación de la Industria Aeroespacial Mexicana, A.C. (FEMIA), el sector aeroespacial en México pasó de contar con 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a 368 a mediados de 2022; a esta cifra se suman nuevos ensambladores. Hoy en día, estas empresas incluyen principalmente fabricantes, instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), escuelas técnicas, centros de investigación, universidades y proveedores de servicios relacionados.