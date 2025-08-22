México se salva por ‘un pelito’ de la recesión: Así ha crecido la economía este año

Con estas estadísticas, la economía de México hila dos trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual. (Foto: Bloomberg)

La economía evitó por poco una recesión técnica a principios de 2025, con un crecimiento del 0.2 por ciento en el primer trimestre, señaló este viernes 22 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los analistas afirman ahora que las posibilidades de una recesión en la segunda mitad del año son bajas.

De acuerdo con varios analistas, México ha evitado una recesión técnica al no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

¿Cómo logró México salvarse por poco de la recesión?

México ha tratado de reducir las importaciones como parte de una estrategia nacional que incluye la creación de parques industriales en diferentes partes del país, pero ese plan se encuentra aún en sus primeras etapas.

El gobierno también ha aplicado una agresiva estrategia de recaudación de impuestos para perseguir a las empresas que no pagan, y ha elaborado un plan de reducción de la deuda de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos.

Las exportaciones aumentaron a principios de año, ya que las empresas trataban de hacer pasar sus productos por la frontera entre Estados Unidos y México antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

¿Cuánto creció la economía de México este año?

La economía de México creció en línea con las expectativas en el segundo trimestre, mientras el banco central prolonga un ciclo de recortes de tasas de interés para impulsar la actividad, que enfrenta obstáculos como la volatilidad del comercio global.

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 0.6 por ciento respecto a los tres meses anteriores, lo que coincide con la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, según datos finales publicadas el viernes por el instituto nacional de estadística.

La cifra es ligeramente inferior la lectura preliminardel 0.7 por ciento informado a finales de julio. Sobre una base interanual, la economía se mantuvo estable.

El ajuste en el dato ocurrió principalmente por un mayor retroceso en el sector agropecuario que se ajustó a -2.4 por ciento, desde una cifra previa de 1.3 por ciento, mientras que se confirmaron los avances en la industria (0.8 por ciento) y los servicios (0.7 por ciento), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

El Inegi mantuvo en 1.2 por ciento el crecimiento interanual en el periodo de abril a junio, mismo que había divulgado el mes pasado, con base en cifras originales.

El crecimiento interanual en el trimestre fue resultado del avance en las actividades primarias (2.6 por ciento), las terciarias (1.8 por ciento), aunque las secundarias se contrajeron un 0.3 por ciento.

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento de 0.9 por ciento en lo que va del año.

Con estas estadísticas, la economía de México hila dos trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Con información de EFE