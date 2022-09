‘Castigo al Ejército si es culpable por desaparición de normalistas’, pide exestudiante en Ayotzinapa

Si se “mancha” o no al Ejército, si hay militares responsables en los hechos criminales de Ayotzinapa “que se les castigue”, exigió uno de los exestudiantes normalistas sobrevivientes de la noche de Iguala y que utiliza el seudónimo de “Omar García” por su seguridad.

“Soy sobreviviente del caso Ayotzinapa. Se cumplen este 26 de septiembre ocho años de la tragedia. Han pasado todo tipo de cosas a partir de ese momento. Por un lado, en la exigencia de justicia, por otro la manipulación de la investigación por parte de quienes estaban a cargo de otorgar verdad en el caso”, acusó.

Comentó que “estamos ante un nuevo escenario en el cual hay un Gobierno federal que, si bien tiene la voluntad manifiesta y muy clara de llegar al fondo del asunto, estamos viendo que al final hay dificultades porque todavía sigue habiendo resistencias dentro de algunas instituciones para dar a conocer lo que pasó realmente aquella noche”.

Sobreviviente de la noche de Iguala manda mensaje a AMLO

En respuesta a las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se debe “desprestigiar” al Ejército, opinó que “la ley es la ley y se tiene que aplicar por igual a autoridades civiles y militares si son responsables de hechos como los de Iguala en 2014″.

“Si se mancha o no, si se hace un trato como ese, se les tiene que castigar. No hay más. Yo pienso que los cursos y toda la nueva metodología que se está llevando, la filosofía que ahora tienen, no es para desaparecer personas, pero si hay personas que lo lleguen a hacer, se les tiene que castigar”.

Recordó que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, decía que “¡a mis muchachos no se les toca! Sin embargo, ¿qué vemos ahora? Hay militares, claro que sí, implicados y claramente se les está investigando”.

“Hay una parte de la opinión pública y de los medios de comunicación que quieren hacer parecer que la investigación de Murillo Karam es exactamente igual oque la investigación de Alejandro Encinas es igual a la de Murillo Karam. No, de ninguna manera es así, hay muchas diferencias”, dijo.

“En primer lugar, porque sí se está investigando a los militares. Yo soy uno de los principales que acusa al capitán Rodríguez Crespo. Él ya está en la cárcel acusado de delincuencia organizada. Sin embargo se está tratando de que sea también acusado por desaparición forzada, entre otros militares”, apuntó.

También, “hay órdenes de aprehensión contra los mismos y tiene que ver también ahí la Fiscalía de por qué se ha desistido de sus órdenes de aprehensión; habrían que decir ellos por qué lo está haciendo”.