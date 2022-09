AMLO cuestiona castigo para todo el Ejército por caso Ayotzinapa: ‘¿quieren un Ejército desprestigiado?’

‘¿Quieren un Ejército desprestigiado para que vengan las agencias del extranjero y sean ellas quienes se hagan cargo?’, cuestionó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes generalizan la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante el octavo aniversario por el crimen de estado cometido en contra de los estudiantes y en medio del debate por extender la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el mandatario indicó que solo los soldados involucrados en el caso recibirán castigo pero no toda la institución.

“Los que actuaron son quienes deben ser castigados, pero no todo el Ejército, ¿qué quieren? ¿que se debilite nuestro ejército? ¿en beneficio de quién?”, lanzó.

Esto, según explicó, traería como consecuencia la injerencia extranjera en la defensa interior, como ocurrió en sexenios pasados.

“Una vez el embajador de Estados Unidos se atrevió a decir que el Ejército nuestro no servía, que ellos nada más confiaban en Marina, metiendo la cizaña, buscando la división, en ese entonces que nosotros estábamos en la oposición, salí a decirle que actuara de manera responsable, que no fuese injerencista, que no nos ofendiera, que respetara nuestra soberanía”, recordó.

AMLO también puso de ejemplo el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre de 2020 por autoridades estadounidenses y cuyo expediente elaborado por la DEA ha sido criticado por el gobierno por contener pruebas insuficientes para inculparlo.

“Lo mismo cuando la detención en Estados Unidos del general Cienfuegos, como sin avisarnos, abajo las agencias, mándenos el expediente y qué hay en el expediente, basura”, señaló.

Estas declaraciones, dijo, no son solo en defensa de alguno de los miembros del Ejército o de algún funcionario de gobierno sino, se trata de la defensa de la soberanía nacional.

“Entonces sin permitir impunidad para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos, esos tiempos ya pasaron”.

“Tenemos que hacer justicia pero no darle entrada ni a zopilotes ni a buitres ni a halcones”, finalizó el mandatario.