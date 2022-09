Ejército en las calles: AMLO respalda alargar votación de iniciativa en Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la estrategia de Morena y sus aliados para retrasar la votación en el Senado sobre la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Esto luego de calcular que no contarían con los votos de las dos terceras partes necesarias para aprobar la iniciativa.

“Nos conviene mucho que se alargue el proceso, además cuando me dijeron, les va a faltar un voto, hay que aclarar que no es mayoría simple, es dos terceras partes porque es reforma constitucional... cuando me dicen vamos a procurar que se retire que se vaya a comisiones, mi opinión fue no, voten, y no le hace que se pierda, estoy acostumbrado a que en estos menesteres no siempre se gana”, confesó este jueves.

Según adelantó el mandatario, de no aprobarse la iniciativa propuesta por el PRI y mientras espera el próximo periodo de sesiones para volver a presentarla, se podría consultar a la gente sobre lo que piensa al respecto.

“Ayer me explicaron que habían cambiado el reglamento en el Senado, lo que planteé fue que se vote, si no se alcanza a aprobar va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo porque estoy acostumbrado a eso, a la perseverancia pero resultó que si se votaba se tenía que esperar hasta el nuevo periodo de sesiones”, expuso.

“No estaría mal esperar, el Ejecutivo no la va a retirar, esa iniciativa u otra, si no se obtiene ese propósito pasa un tiempo de acuerdo a la ley y se vuelve a presentar y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta”, apuntó.

#EnLaMañanera | Luego de suspender la discusión del dictamen sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para devolverla a Comisiones, el presidente @lopezobrador_ asegura que “Nos conviene mucho que se alargue el proceso”. pic.twitter.com/cMR25gruGo — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 22, 2022

Senado regresa a comisiones propuesta para mantener Ejército en calles

El Senado de la República frenó este miércoles 21 de septiembre el debate sobre la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 tras calcular que no contarían con las dos terceras partes de los sufragios necesarios para aprobarse.

Por ello se determinó devolver el dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda para su elaboración.

El pasado 14 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en lo particular con 335 votos a favor, una abstención y 152 en contra.

La minuta había sido avalada este 19 de septiembre en las Comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Puntos Constitucionales y turnada a la Mesa Directa para presentarse ante el pleno.