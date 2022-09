Morena ‘atrapado’ en la falta de consenso sobre la iniciativa del Ejército en las calles: Monreal

Ricardo Monreal dijo que los grupos parlamentarios no quieren mover sus posturas respecto a la iniciativa de mantener al Ejército en las calles. (Twitter: @RicardoMonrealA)

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, difundió un video en redes sociales en el que señala que “no se ha llegado a un consenso” entre senadores de diferentes partidos para llegar a un acuerdo sobre la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2029.

“Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de grupos parlamentarios y con funcionarios del Gobierno Federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar una noticia, seguimos trabajando”, dijo Monreal Ávila.

El morenista se mostró franco sobre el tema y la negativa de la oposición al señalar que no hay intenciones de mover sus posturas a favor de la reforma que busca la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas.

“Debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una condición que no admite movimiento, y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país”, apuntó Monreal.

A inicios de septiembre se votó a favor la iniciativa que permite el traslado de responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal se abstuvo en la votación, lo que generó reclamos del mandatario.

Respecto a la iniciativa del Ejército en las calles, que recientemente fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena ha dicho que la 4T buscará un consenso a favor, además adelantó que la semana que viene será “intensa” en cuanto a la discusión con los grupos parlamentarios opositoras.

Por su parte, los partidos opositores (PRI-PAN-PRD) hicieron hace unos meses una “moratoria constitucional”, en la que dijeron que iban a rechazar cualquier reforma constitucional de Morena que requiera la mayoría calificada en el Pleno; sin embargo, esta iniciativa ha sido lanzada por el PRI, partido que esta ocasión coincide con la 4T.

PAN y PRD, que acordaron suspender los trabajos de la coalición que conforman con el PRI, Va por México, han dicho que continuarán la votación en contra para evitar que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles hasta 2029.