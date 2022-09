Ricardo Monreal y Morena: Los ‘encontronazos’ que han tenido en su ‘relación de amor-odio’

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y uno de los aspirantes a la presidencia en México 2024, ha redoblado sus críticas contra el partido oficialista y sus compañeros, también candidatos a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Mientras hace campaña como una de las ‘corcholatas’ del partido guinda, ha mostrado una cara conciliadora con la oposición, logrando así el respaldo de varios rivales de los morenistas.

Monreal, cuya carrera política ha forjado desde joven, ha pasado por varios partidos, como el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y ahora Morena, instituto con el que ha centrado su bastión en el Senado, donde ha logrado romper las trabas entre legisladores para dar marcha a algunas de las iniciativas de la 4T. Mientras esto sucede, también hace declaraciones contra la campaña interna de la institución fundada por López Obrador.

El periodista Alejo Sánchez Cano escribió en su columna para El Financiero que, en caso de que los ‘radicales’ de Morena llegaran a sacar de su puesto a Monreal, “el bloque opositor en ambas cámaras impedirá que avance cualquier reforma constitucional, impulsada por el presidente que requiera la mayoría calificada”.

Las controversias entre Ricardo Monreal y la 4T

El jefe de la bancada del partido oficialista en el Senado amenaza con su posible salida de Morena y pelear por una candidatura presidencial con la oposición, esto principalmente por las desavenencias que ha manifestado el zacatecano.

El inicio de las ‘Corcholatas’

Enero de 2022 fue uno de los meses más complicados para la relación entre López Obrador y Monreal, ya que el líder de Morena en el Senado dijo al periódico Reforma que adelantar el proceso de sucesión al Presidente en el partido oficialista traería problemas, y “los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos”. En respuesta, el mandatario mexicano reviró en su mañanera que sí eran radicales, pero solo contra privilegios e injusticias.

Loret de Mola y la ‘Casa Gris’

El presidente López Obrador dio a conocer el ingreso monetario del periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló una investigación sobre un domicilio, que presuntamente pertenecía al hijo del mandatario federal, José Ramón López Beltrán.

Al respecto, Monreal señaló que la indagatoria contra López Beltrán era parte del trabajo del periodista (refiriéndose a Loret) y que era una campaña informativa.

El jefe de bancada del partido oficialista también aseguró que “no era propicio (revelar el salario del periodista)” y se necesitaba un ambiente de tolerancia.

López Obrador ‘lanzó una pedrada al aire’ y dijo que los “moderados” que se pronunciaron contra su respuesta no entendían que el trabajo de Loret era golpista y que era legitima la defensa propia.

Reforma Eléctrica

Monreal dijo previo a la votación de la iniciativa que se le podían hacer modificaciones; sin embargo, esto no fue del agrado de López Obrador, quien lo llamó “desinformado” en su conferencia matutina.

Luego de que la reforma no pasó, el bloque ‘duro’ de Morena comenzó una campaña contra opositores, a quienes llamaron públicamente “traidores a la patria”. Monreal no secundó a sus compañeros de movimiento, sino que les pidió respetar sus derechos constitucionales.

Monreal ‘salta’ por la UNAM ante críticas de AMLO

En mayo, después de que López Obrador reprochara a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no haber mandado a sus alumnos de medicina para enfrentar la pandemia de COVID, Monreal salió a decir que él estaba “del lado” de la institución.

“Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la universidad. Allí quiero dejar mis últimos días, enseñando”, dijo Monreal.

‘Piso parejo’ con las ‘corcholatas’

En distintas ocasiones, Monreal ha acusado la falta de igualdad de condiciones para los aspirantes de Morena que buscan llegar a Palacio Nacional en 2024. Es en ese contexto, el político zacatecano se ha quejado en diversas ocasiones porque sus compañeros de partido se han adelantado a los tiempos.

Estas tensiones ‘se dispararon’ en junio, en las semanas cercanas a las elecciones en diferentes estados de la República. Mientras Morena comenzaba con sus eventos rumbo a los comicios de 2023, el coordinador de la Cámara Alta dijo que era necesario el denominado “piso parejo”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han descartado en diversas ocasiones que existan tensiones.

Sin embargo, Mario Delgado, líder nacional de Morena, le aclaró a Ricardo Monreal que “no habrá excluidos”, que “no hay pretextos” y que “cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco” rumbo a 2024.

Acto en la presentación de un libro sobre las ‘mentiras’ de AMLO

A finales de agosto, Ricardo Monreal respondió de manera afirmativa a la invitación de la presentación del libro El imperio de los otros datos, de Luis Estrada Straffon, que describe “mentiras y frases populistas” pronunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.

Guardia Nacional a la Sedena

El más reciente ‘roce’ ocurrió en la votación del Senado, para trasladar las responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto se debe a que mientras Adán Augusto López consideró en la semana previa a la discusión que era “necesario” que la decisión se aprobara lo antes posible, Monreal dijo que no iba a haber ‘fast track’ en este tema.

“En lo personal, a mí no me gusta la vía rápida, pero es mi opinión, no es la opinión de todos. Me gustaría que diéramos paso a una mayor deliberación, una mayor discusión y un mayor análisis de cómo queda la Constitución frente a modificaciones de cinco leyes ordinarias”, dijo a la periodista Carmen Aristegui para Grupo Radio Centro.