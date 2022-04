Monreal pide a la 4T detener linchamiento contra los opositores

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a sus correligionarios de Morena para detener la campaña de linchamiento contra los legisladores de oposición por haber votado en contra de la ley eléctrica, porque se dificulta la construcción de acuerdos para lograr mayorías calificadas.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara alta puso énfasis en que uno de los derechos constitucionales que tienen los legisladores es no ser reconvenidos, por lo que no reconviene a la senadora Citlalli Hernández, quien desde la secretaría general de Morena, ha emprendido la estrategia en contra de los legisladores de oposición.

“Ella sabe lo que hace y yo le tengo respeto. Pero el llamado es general: busquemos caminos de entendimiento racional, no caminos de confrontación estéril; si nos adentramos a este tipo de estrategias, pueden ser caminos sin retorno”.

Refirió, como ejemplo, que el periodo ordinario de sesiones concluirá el 30 de abril; sin embargo, están pendientes de realizar nombramientos, como las dos vacantes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para lo cual se requiere mayoría calificada.

El morenista reveló que no puede solicitar a los senadores del bloque de contención, conformado por el PAN, PRI, PRD y MC, sentarse a dialogar y buscar acuerdos, si, al mismo tiempo, se les insulta.

“No me dejan mucha salida. Ellos mismos me dicen: ‘¿cómo me pides eso si sólo recibo este tipo de ofensas?’ Es un tema de fondo. Eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas. Lo que les digo, y aunque a veces se molestan algunos de nuestros compañeros, es que los necesitamos para construir mayorías calificadas”, subrayó.

El legislador zacatecano afirmó que él no se suma a la “estrategia” del partido, porque no está a favor de profundizar el encono, el odio, el pleito permanente y la confrontación, sino, por el contrario, se inclina más por la reconciliación y la construcción de acuerdos.

“En un parlamento se tienen diferencias, no tienen por qué todos votar en el mismo sentido, porque un parlamento representa la pluralidad del país y no todos pensamos igual; por eso es que existen las elecciones”, dijo.

En tanto, en el arranque de la sesión del pleno, las senadoras panistas Indira Rosales, Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, detener el discurso de odio.

Al negarse la ministra en retiro en abrir un espacio para debatir el tema, los senadores de oposición aprovecharon la discusión del dictamen para autorizar la salida del país de elementos del Heroico Colegio Militar para participar en una competencia en Nueva York, para condenar la campaña de linchamiento y discursos de odio.

La coordinadora del grupo plural, Nancy de la Sierra, recordó que el artículo 61 de la Constitución establece que los diputados y senadores son inviolables por las manifestaciones en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos.

“A los traidores les exhorto respeto. Por el bien del pueblo abandonen las politiquerías que reiteradamente emplean para demeritar al gobierno”, fue la respuesta de la senadora de Morena María Merced González.