Salva Marcelo de desaire total a Monreal

Marcelo Ebrard fue el único de los destapados que acompañó al senador Ricardo Monreal a la reunión plenaria de Morena. El legislador y también suspirante aseguró que tienen “una amistad de años”. El canciller sostuvo –a pregunta expresa de la prensa– que una división entre ambos “nunca la ha habido”, en lo que coincidió al unísono el zacatecano, lo cual provocó la carcajada de ellos mismos y de los presentes. Juntos, sonrientes, se expusieron a las cámaras para mostrar su camaradería. De las corcholatas, no asistió el titular de Segob, Adán Augusto López, quien canceló su visita a la vieja casona de Xicoténcatl. A Claudia Sheinbaum, dicen, ni la invitaron.

La ausencia de Adán

Notable y hasta pública fue la discordia que generó ayer Adán Augusto López, titular de Segob, entre senadores de Morena. Su ausencia y plantón a la plenaria provocó enojo y suspicacias. José Antonio Álvarez Lima la soltó así: “Lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está aquí el secretario? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno”. Dijo, sin embargo, no creer en una división entre “radicales y duros por un lado”, y “superficiales y blandengues” por el otro.

Reproches entre correligionarios

Y hablando de duros y blandos, cómo no quieren que se piense que hay dos bandos en la bancada morena si ayer quedaron más que evidentes los reproches y contrapunteos. El senador César Cravioto reprochó a su compañera Olga Sánchez Cordero, que, en su informe de cierre de su gestión al frente de la Mesa Directiva, no haya hecho una sola mención de López Obrador y ni una foto suya haya incluido. En respuesta, la exsecretaria del gabinete reviró que sí invitó al mandatario, pero aclaró que respeta la división de poderes, y que la presidencia del Senado representa a todas las fuerzas políticas, no sólo al grupo mayoritario.

La moda rondó Palacio

Quien anduvo por Palacio Nacional fue el fashionista Edy Smol para visitar al Presidente. Para su mala suerte, se quedó con las ganas de saludarlo, pues el personal militar le negó el acceso, a pesar de llevar regalos. Recientemente, el mandatario elogió al “gurú de la moda”, al calificarlo de muy inteligente por los comentarios que hace en defensa de la 4T.

Exigencia de una madre buscadora

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, intentó culpar a las fiscalías por las desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, no contó con que se iba a topar con aguerridas madres de desaparecidos. Y es que una madre buscadora le cuestionó que, si es tanta la responsabilidad de las fiscalías, por qué no pedirle al Senado que remueva al fiscal. Y fue más allá, al sugerir que, “así como (el Presidente) dijo que se va a pasar la Constitución por medio de un acuerdo para mandar la Guardia Nacional a la Sedena, así puede desconocer la atribución del Senado y remover al fiscal”. Encinas sólo pudo decir con voz temblorosa: “Le llevo el mensaje al Presidente”.

Protesta con colgados en CDMX

Tremenda fue la impresión que se llevaron ayer cientos, quizá miles de automovilistas y peatones que transitaron por Periférico a la altura de Las Flores, en la zona sur de la capital. Y es que en uno de los puentes se colocó una manta y dos muñecos de trapo para simular una escalofriante acción del crimen organizado. Sin embargo, se trató de una protesta en el marco el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El inusual reclamo fue realizado por Erick Peña, quien dijo que su padre y tres tíos fueron asesinados en Chiapas y sus cuerpos están desaparecidos, por lo que buscó llamar la atención de esa manera.