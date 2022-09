Monreal, contra fast track y reforma legal sobre la GN

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se manifestó en contra no sólo del fast track legislativo, sino de modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional mediante una reforma legal y no con una reforma constitucional.

De acuerdo con el legislador zacatecano, en el Senado, los integrantes de la bancada de Morena votarán sin presión, en total “independencia” y “en razón de consciencia” la reforma mediante la cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaría el control de la Guardia.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta reveló que al interior de la bancada de Morena existe una “presión fuerte” de aprobar la reforma impulsada por el presidente López Obrador igual que en la Cámara de Diputados, por la vía rápida.

“En lo personal, a mí no me gusta la vía rápida, pero es mi opinión, no es la opinión de todos. Me gustaría que diéramos paso a una mayor deliberación, una mayor discusión y un mayor análisis de cómo queda la Constitución frente a modificaciones de cinco leyes ordinarias”, dijo a la periodista Carmen Aristegui para Grupo Radio Centro.

Además, consideró, cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional implica no sólo la modificación de leyes ordinarias sino la modificación de la propia Constitución. “No habrá presión de ningún tipo para ningún lado, pero ellos tendrán que asumir su responsabilidad, cada uno tiene que asumir en este momento su responsabilidad, porque es histórico. Pero lo primero que tenemos que revisar es la vía del procedimiento: la vía rápida o la vía de la deliberación, ese es el debate en este momento”, declaró.

HONRAR LA PALABRA

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, aseveró, por otra parte, que si el senador Monreal “honra su palabra” no debería ser aprobada en el Senado esa reforma.

Por tanto, el legislador veracruzano hizo un llamado al zacatecano para que haga valer el Estado de derecho y su dicho de que no hay nada por encima de la Constitución, incluso si se tratara de un decreto presidencial.

En tanto, el senador panista Damián Zepeda Vidales urgió a la mayoría de Morena en la Cámara alta a realizar un parlamento abierto para analizar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.

“Exigimos que exista parlamento abierto para que se convoque a expertos, académicos, a los ciudadanos, que venga el gobierno federal a exponer por qué se requiere la reforma, pero también los gobiernos estatales y municipales que han sido dejados a su suerte y no se les ha apoyado. Y juntos construyamos el cómo sí”, dijo el sonorense.