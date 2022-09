Y a todo esto.. ¿cuál es la propuesta del PRI sobre la Guardia Nacional que gustó a AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este martes la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de mantener a cargo de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta 2028.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario incluso planteó realizar una consulta popular para determinar el periodo de tiempo que la Guardia Nacional debe pertenecer en las calles.

“Estaría bien que se ponga un tiempo, lo que esta proponiendo el PRI. Estoy de acuerdo con eso”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Pero, ¿qué propone exactamente el PRI?

El pasado viernes 2 de septiembre, la diputada priista realizó una propuesta, “de manera personal” para ampliar cuatro años la facultad del presidente de disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad.

Es decir, hasta 2028 y no hasta 2024 como se planteó originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019.

Esto, mediante una modificación del artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional.

Dicho artículo actualmente dice:

Quinto: Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del...

La diputada priista propone:

Quinto: Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del...

Entre los motivos que justifican la propuesta del PRI está el reconocimiento al trabajo realizado por la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional ha sido indispensable y de especial trascendencia, más aún cuando ésta ostenta un nivel de confianza y credibilidad amplia en la población en general”.

La propuesta del PRI “rompe con los acuerdos y compromisos de la plataforma electoral de Va por México”, acusó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

El perredista se sumó al reclamo del líder del PAN, Marko Cortés, y advirtió que la iniciativa priista “pone en riesgo la existencia de la coalición, porque viola la plataforma programática de Va por México”, y que, “de prosperar y ser aprobada, la alianza electoral y legislativas entre los tres partidos “no tendría sentido en 2023 ni 2024″.

Sin embargo, según el coordinador perredista en San Lázaro, Luis Espinosa, “ya aclaró la diputada Yolanda de la Torre que lo hizo a título personal, no como grupo parlamentario del PRI”.

“No vamos acompañarla ni el PRD ni el PAN ni un gran bloque del PRI, porque justo estamos en no militarizar al país y ella hace un planteamiento en el sentido contrario; eso no está acordado con las presidencias nacionales de PRD, PAN y PRI y, por lo tanto, no lo vamos acompañar”, remarcó.