¿Se ‘tambalea’ Va por México? PRI pone en riesgo la alianza, según Jesús Zambrano

La propuesta del PRI del pasado viernes en la Cámara de Diputados, de ampliar hasta 2028 la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública, “rompe con los acuerdos y compromisos de la plataforma electoral de Va por México”, acusó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

El perredista se sumó al reclamo del líder del PAN, Marko Cortés, y advirtió que la iniciativa priista “pone en riesgo la existencia de la coalición, porque viola la plataforma programática de Va por México”, y que, “de prosperar y ser aprobada, la alianza electoral y legislativas entre los tres partidos “no tendría sentido en 2023 ni 2024″.

Sin embargo, según el coordinador perredista en San Lázaro, Luis Espinosa, “ya aclaró la diputada Yolanda de la Torre que lo hizo a título personal, no como grupo parlamentario del PRI”.

“No vamos acompañarla ni el PRD ni el PAN ni un gran bloque del PRI, porque justo estamos en no militarizar al país y ella hace un planteamiento en el sentido contrario; eso no está acordado con las presidencias nacionales de PRD, PAN y PRI y, por lo tanto, no lo vamos acompañar”, remarcó.

No obstante, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, de Morena, informó que, en reunión de la Mesa Directiva de dicha comisión, se aprobó ayer citar a sesión ordinaria de trabajo el 13 de septiembre, para votar la iniciativa priista –que presentó Yolanda de la Torre–, entre otros dictámenes a desahogar.