Madres buscadoras toman instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que denunciaron mal funcionamiento.

Señalaron que durante los últimos meses han despedido a gran parte del personal, lo que retrasa las búsquedas, y no les avisaron que desde Jalisco se pidió su presencia para revisar los indicios del rancho Teuchitlán.

“No hubo un diálogo desde la Comisión de Búsqueda hacia los colectivos de decir: ‘sabes qué, existe este panorama, puede ir alguien’. La convocatoria decía tres personas por colectivo del estado de Veracruz, pero no hubo una comunicación”, indicó la representante del Colectivo Madres en Búsqueda, Lenit Enríquez Orozco.

En diciembre llegó la nueva encargada de despacho, Lutgarda Madrigal, quien además es contendiente para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los colectivos aseguraron que, desde su llegada, le pidieron que no hubiera despidos y que se aceleraran las búsquedas, pero no lo cumplió y gran parte de las personas fueron despedidas para que llegaran nuevas personas que no tienen conocimientos y no saben cómo se deben hacer los procesos.

“Que el personal se quedara porque, de alguna manera, era un personal que ya estaba capacitado… ha despedido a la mitad del personal y eso ha disminuido las búsquedas. Hemos tenido bastante tiempo de espera”, dijo una de las manifestantes.

Denuncian falta de personal capacitado en la Comisión de Búsqueda de Veracruz

Afirmó que a inicios del año no pudieron hacer las búsquedas por falta de presupuesto, ya que apenas comenzaba el ejercicio fiscal. Ahora, por falta de personal capacitado.

El viernes pasado fue emitida la convocatoria para la nueva titular de la Comisión, pero el documento señala que esta tomará posesión en junio, por lo que las familias aseguraron que no pueden esperar tanto tiempo para que las búsquedas se realicen, sino que se debe solucionar el problema a la mayor brevedad.

“Hace un momento vino la encargada y dijo delante de compañeros que la escucharon: ‘ay, son bien poquitos’… hemos sido revictimizados y, más que nada, ofendidos. No queremos gente que se venga a sentar sin saber el trabajo que nosotros tenemos en campo”, aseguró una de las manifestantes.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que ya está la convocatoria oficial para la nueva titular, que es una de las demandas de los colectivos, pero que estos serán atendidos.

“Ya se publicó en el Diario Oficial, ya está la convocatoria... se les ha estado atendiendo, pero sin problema se les volverá a atender las veces que se requiera. Hay que entenderlas, hay que entender a las personas”, indicó.