Fran Drescher, ‘La Niñera’, habla de la muerte de su papá Morty: ‘Se ha ido, se me salen las lágrimas’

“Este momento es duro... Mi madre está tan destrozada”, escribió actriz Fran Drescher, protagonista de La Niñera (1993), luego de la muerte de su padre Morty Drescher a los 94 años.

Este 2 de abril, a través de Instagram, la presidenta del sindicato de actores en Hollywood (SAG-AFTRA) habló sobre su pérdida.

Morty también es el nombre del padre de su personaje Fran Fine, quien en la famosa serie de los 90 se llama Morty Fine. Fran también replicó en la producción los nombres de su familia real: su madre Sylvia y su hermana Nadine.

Su muerte ocurrió el pasado 20 de marzo, según había dicho la actriz en un breve comunicado enviado a la gala de la 44ª edición de los premios anuales Muse de las Mujeres del Cine y la Televisión de Nueva York, donde fue galardonada y no asistió debido a su duelo.

Morty y Sylvia Drescher, padres de Fran Drescher. (Foto: Instagram @officialfrandrescher).

Fran Drescher dedica mensaje a su papá

Después de varios días de luto, Fran escribió en Instagram cómo ha enfrentado la pérdida: “Mi padre se ha ido. Se me salen las lágrimas a menudo. Mi madre está tan destrozada que me rompe el corazón cuando el amor era tan grande como para tener que despedirse a los 90 años del amor de su vida desde los 16 años”.

La intérprete mencionó que este momento es muy duro, pero ha logrado salir de situaciones difíciles: “Mi vida me ha enseñado que salimos del pozo de la desesperación y seguimos viviendo, amando y riendo de nuevo, pero llevando las nuevas y recientes cicatrices del profundo dolor.”

'The Nanny' fue una exitosa serie de televisión que estuvo al aire de 1993–1999. (Foto: IMDb).

¿De qué murió Morty Drescher?

Según The Daily Mail, Morty Drescher murió tras una larga batalla contra el Parkinson. Días antes, la actriz explicó que su papá “falleció suavemente mientras dormía”.

La intérprete destacó en un comunicado las hazañas de su padre: “Siempre el alma de la fiesta, era divertido e inteligente. Conocido en nuestros círculos familiares y de amigos por recitar siempre Casey At The Bat, uno de sus poemas favoritos. También fue un maravilloso actor que hizo varias apariciones en The Nanny y The Rosie O’Donnel Show”.

Fran explicó que durante su jubilación se dedicó al golf y a la natación, “fue un padre increíble que nos enseñó a mi hermana y a mí a nadar, montar en bicicleta y conducir. Fue el mejor marido para mi madre y estuvo locamente enamorado de ella hasta su último aliento”.

La actriz destacó todo lo que aprendió de él: “Analista de sistemas, heredé su mente analítica a la que hice referencia a lo largo de mi liderazgo como presidente de SAG-AFTRA, especialmente durante la huelga”.

Morty Drescher murió a los 94 años.

¿Quién fue Morty Drescher?

Morty Drecher nació el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Fue un actor que apareció en La niñera (1993), Living with Fran (2005) y Intimate Portrait (1990). Estuvo casado con Sylvia Drescher por 71 años y tuvieron dos hijas.

Él actuó en La Niñera como su tío Stanley Fine y brevemente como Morty Fine, pero disfrazado de Darth Vader (en el capítulo 23 de la cuarta temporada, ‘You Bette Your Life’). El resto de las apariciones del padre de Fran Fine fueron interpretadas por el cantante Steve Lawrence.

Fran Drescher, Mort Drescher, Charles Shaughnessy y Sylvia Drescher en un acto de Living with Fran (2005). (Foto: IMDb).