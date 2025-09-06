‘Sirvió para que me reembolsaran’: Chef Édgar Núñez resuelve problema por boletos de avión

Edgar Núñez es el chef de SUD 777, quien denunció que Aeroméxico no le quería hacer reembolso de unos boletos. (Foto: EFE/IA Gemini)

Édgar Núñez, chef que se equivocó al comprar unos boletos de avión, aseguró que luego de hacer pública su situación le resolvieron el problema y le dieron el reembolso que solicitó.

El dueño de Sud 777, restaurante con estrella Michelin, compartió su caso en un hilo de publicaciones en X donde explicó que su error fue en las fechas del vuelo, pero al intentar cambiarlo se generaba un cargo “mayor al precio del boleto” y al cancelarlo no se generaba la devolución del dinero.

“Oigan, Profeco, compré unos vuelos para un viaje en Aeroméxico y los debo cambiar (...) Dicen que si lo cancelan, pero sin reembolso, estoy avisando con un mes de anticipación, necesito ayuda y asesoría”, escribió.

Aeroméxico respondió a la solicitud del chef Edagr Núñez. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Quién es Édgar Núñez, chef mexicano con una estrella Michelin?

Édgar Núñez Magaña es un chef mexicano que nació en la Ciudad de México en 1981 y desde muy temprana edad se interesó por la cocina, especialmente en los platillos a base de vegetales.

Durante su formación en la gastronomía, fue alumno del chef francés chef Olivier Lombard, que lo integró en la Academia Culinaria de Francia, de acuerdo con información publicada por Larousse Cocina.

En 2008 inauguró Sud 777, sitio de comida que fue incluido en diferentes ediciones de The Latin America’s 50 Best Restaurants y en 2017 entró a los mejores del mundo al colarse en el top de The World’s 50 Best Restaurants.

El restaurante en el Pedregal ya no apareció en el top para la edición 2025, donde Quintonil alcanzó la tercera posición.

¿Qué pasó con el chef Édgar Núñez tras solicitar el reembolso de sus boletos de avión?

El chef con un restaurante con estrella Michelin actualizó el estado de su solicitud de reembolso o cambio de vuelos que denunció públicamente.

En su post en X explicó que luego de los mensajes y la difusión de su publicación, entonces le resolvieron “su situación”.

“Muchas gracias a todos los que me comentan, aunque hayan sido puras pend#jadas, también a los que defienden a una aerolínea, eso sirvió para que me contestaran y se arreglara todo”, se lee.

Finalmente, el chef Édgar Núñez cerró el tema con una queja en general acerca de las ‘letras chiquitas’ de los términos y condiciones:

“Que normalizado tienen que las empresas hagan contratos leoninos y abusen del consumidor, por qué no lees unas letras, ya te puede cog$r cualquier empresa según ustedes (...) Es una mam#da que compres boletos con un mes de anticipación y no los puedas cancelar, punto”.

Aunque el chef mexicano reconocido en la Guía Michelin no especificó de qué forma logró resolver el conflicto, los lineamientos de cancelación de Aeroméxico dicen lo siguiente:

El vuelo se puede cambiar “específicamente en relación con cambios de familias tarifarias, de fechas y horarios de viaje, origen o destino o cualquier combinación de las tres opciones anteriores”, y las modificaciones tienen un costo que se modifica por el ajuste tarifario que cubre el excedente tras el cambio, en caso de aplicar.

Si el cliente decide no tomar el vuelo, puede cancelar sus boletos 24 horas después de realizada la compra sin ningún cargo extra y con la devolución del dinero al 100%.