Chef Édgar Núñez se equivoca al comprar un vuelo de Aeroméxico y pide reembolso: ¿Qué dice la Profeco?

El chef Édgar Núñez contó que se equivocó al comprar unos boletos de avión de Aeroméxico, por lo que quería cancelarlos y solicitó el reembolso a la aerolínea; no obstante, explicó que la empresa solo le ofrecía la opción de cancelación sin devolución del dinero.

El chef destacó que había hecho el intento por cambiar las fechas del vuelo, sin embargo, esto salía mucho más costoso que el boleto mismo, por lo que pidió ayuda de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en un mensaje en X (antes Twitter).

“Oigan @Profeco compré unos vuelos de avión para un viaje en @Aeromexico y los tengo que cancelar por qué me equivoqué de fechas, cambiar la fecha cuesta más que el boleto, pedí cancelarlo y que me regresaran mi dinero y dicen que si lo cancelan pero sin rembolso (…) No puede ser esto legal”, apuntó Édgar Núñez este viernes 5 de septiembre.

Por la noche, Édgar Núñez, el chef que criticó a una influencer por pedir comida gratis, añadió que la aerolínea ya ha sido atendido en su petición.

Ahora bien, cabe la pregunta, ¿qué pasa si necesito cancelar un vuelo de avión, puedo solicitar un reembolso de la compra? Esto dicen “las letras chiquitas”.

Aeroméxico establece en sus términos y condiciones de cambios que una persona puede modificar su reservación de vuelo “específicamente en relación a cambios de familias tarifarias, de fechas y horarios de viaje, origen o destino o cualquier combinación de las tres opciones anteriores”.

También específica que “en cada modificación se cobrará un costo variable por el cambio y en caso de aplicar, un monto variable por concepto de ‘ajuste tarifario’ cuyo objetivo es cubrir el costo excedente que pudiera resultar por el cambio”.

La Profeco establece que: “Si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea, en el lapso de 24 horas siguientes a su compra, la devolución del precio del boleto. Transcurrido ese plazo, la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación”, de acuerdo con su cartilla sobre los Derechos de Viaje en Avión, según la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Asimismo, la Profeco, en su sección de “Derechos de los Pasajeros y Políticas de Compensación de las Aerolíneas”, explica que las aerolíneas están obligadas a proporcionar un servicio eficiente y de calidad para todos sus pasajeros.

La Profeco destaca que si una aerolínea tiene retrasos de más de 4 horas en un vuelo programado o si cancela un viaje, debe garantizar alimentos y bebidas para sus clientes.

Además, si una aerolínea cancele tu vuelo, en este caso Aeroméxico, es necesaria la devolución del precio costo del boleto. En caso de un viaje incompleto, la aerolínea está obligada a pagar una indemnización de 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada de un viaje.

Asimismo, si la aerolínea cancela un vuelo, debe brindar la posibilidad de que sus pasajeros accedan al primer vuelo disponible, así como alojamiento y transporte terrestre desde y hacia al aeropuerto si es el caso.