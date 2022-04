‘Me siento listo para volver’: Pierre Gasly quiere el lugar de ‘Checo’ Pérez en Red Bull

El piloto francés Pierre Gasly tiene como prioridad en su carrera dentro de la Fórmula 1 regresar a Red Bull en el lugar que ahora ocupa el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien después de hacer el 1-2 con Max Verstappen en el GP de Emilia Romagna se encuentra en el tercer sitio de la tabla general con 54 puntos.

Gasly, quien ahora forma parte de Alpha Tauri, recordó la importancia que los austriacos han tenido para él cuando formó parte de sus filas, en 2019. “Me siento listo para volver. Siento que he mostrado mi potencial y he demostrado que soy capaz de cumplir con los objetivos ahora que ya tengo las herramientas que necesito”, dijo a Race Fans.

Aunque elogió la temporada que ha tenido el originario de Guadalajara, piensa en pelear para una renovación. “Entiendo la posición en la que están en estos momentos por lo bien que lo está haciendo ‘Checo’, pero al final del día también necesito mirar mi propia carrera y lo mejor que es para mí, y lo que me dará más posibilidades de lograr mis objetivos personales que es ser campeón mundial de F1 en un futuro”, admitió.

¿Cómo va Pierre Gasly en 2022?

Después de 4 carreras, Gasly se ubica en el lugar 13 con 6 puntos. Sin embargo, asegura que ha mejorado su rendimiento. “Soy un piloto mucho mejor del que era ese año. Si en ese momento vieron que era el tiempo adecuado para el equipo después de tener poco tiempo, entonces ahora hay más razones para pensar que estoy preparado para ocupar de nuevo ese asiento”, argumentó.

Asimismo, reveló parte de la última plática que tuvo con Helmut Marko, a quien le confesó que la de Red Bull es la relación más larga que ha tenido a sus 26 años.”En nueve años con Red Bull, han sido ocho años y medio de éxito, luchando por las mejores posiciones y logrando tener un viaje muy atractivo, en donde sólo hubo seis meses que no funcionaron por las razones que ya todos conocen”.