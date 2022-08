‘Checo’ Pérez: ¿Cómo le fue al mexicano en McLaren y por qué no cambiaría esa etapa?

'Checo' Pérez no tuvo una buena temporada con McLaren. (FOTO: Mexsport)

Sergio ‘Checo’ Pérez es quizá ya el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano, sin embargo, a lo largo de su carrera profesional en Fórmula 1 ha tenido algunos momentos desafortunados, como su etapa en McLaren.

El piloto tapatío llegó a la máxima categoría del automovilismo en 2011 gracias a su talento y esfuerzo, pero también al apoyo de la familia Slim y otros ‘padrinos’ que lo apoyaron financieramente. Aunque ’Checo’ se quedó sin equipo en 2020, actualmente compite por el campeonato con la mejor escudería, Red Bull Racing.

‘Checo’ debutó en la Fórmula 1 con la escudería Sauber y en su primera temporada tuvo cuatro abandonos y su mejor resultado fue un séptimo lugar en el Gran Premio de Bretaña. Sin embargo, en su segundo año, consiguió su primeros podios en Malasia (2°), Canadá (3°) y Monza (2°).

'Checo' subió al podio en el GP Canadá del 2011. (FOTO: EFE)

En esa temporada de 2012, Pérez terminó en la décima posición del campeonato con su modesto auto de Sauber, por encima de su coequipero Kamui Kobayashi y de Niko Hulkenberg, Michael Schumacher, Daniel Ricciardo, entre otros. Gracias a eso, McLaren se fijó en él como sustituto del británico Lewis Hamilton para la temporada 2013.

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en McLaren?

Sergio Pérez firmó un “contrato de varios años” con el equipo Vodafone McLaren para ser coequipero del inglés Jenson Button, que en la temporada 2012 consiguió 13 podios y siete victorias junto a Hamilton, que se marchó a Mercedes como sustituto de Schumacher.

Lamentablemente para el entonces piloto tapatío de 22 años de edad, no tuvo una buena experiencia en McLaren; su mejor resultado fue un quinto sitio en el GP de Indonesia y tuvo varios accidentes con su auto y fue señalado de no estar a la altura de la escudería. El equipo le rescindió su contrato de igual forma que lo hizo años después con Daniel Ricciardo.

'Checo' nunca subió al podio con McLaren. (FOTO: Mexsport)

“Pérez no era la primera opción de McLaren para sustituir a Hamilton en ese momento, en el equipo no estábamos seguros de que fuese la decisión correcta. Cuando llegó, era obvio que iba a tener problemas con la cultura de McLaren”, comentó Matt Bishop, jefe de relaciones públicas de Mercedes en ese entonces.

¿'Checo’ Pérez era el problema o McLaren?

El tiempo y los resultados han demostrado que quizá ‘Checo’ Pérez no fue el que no estaba preparado para correr con Mercedes, sino que la escudería no contaba con un auto y un equipo competitivos.

Ni el mexicano ni Button subieron una sola vez al podio en 2013 y terminaron en la novena y undécima posición de la clasificación, respectivamente. El equipo terminó quinto en el campeonato de constructores.

“Todo el mundo esperaba que ganase el título, pero no tenía coche para ello”, admitió años después ‘Checo’ en una entrevista con Motorsport. “Eso sí, no cambiaría nada, sin aquel año en McLaren, no sería la persona que soy hoy”.

Sergio 'Checo' Pérez ahora es piloto de Red Bull (Foto: Shutterstock)

¿Cómo les fue a ‘Checo’ y McLaren después?

Sergio Pérez firmó con Sahara Force India, mientras que McLaren apostó por Kevin Magnussen para la temporada 2014. Tanto el danés como el mexicano lograron solo un podio en el año con sus respectivos equipos, pero ‘Checo’ terminó décimo, una posición arriba de él.

Magnussen estuvo también solo un año en McLaren y fue sustituido por el campeón Fernando Alonso, quien tampoco logró un podio en cuatro temporadas. Desde 2014 y hasta 2019, la escudería británica solo obtuvo tres podios. Fue hasta el GP de Monza, en 2021, que McLaren volvió a ganar una carrera de F1 gracias a Daniel Ricciardo.

En los últimos diez años, que son considerados por expertos como los peores de McLaren, la escudería suma 11 podios, uno de esos el triunfo de Ricciardo. En contraste, ‘Checo’ Pérez registra 17 podios y tres triunfos en el mismo periodo con Force India, Racing Point y Red Bull.