¡Pudo llegar antes! Red Bull puso a prueba a ‘Checo’ Pérez hace 10 años

Red Bull Racing en este momento sigue a otros pilotos muy jóvenes como posibles reemplazos de Sergio ‘Checo’ Pérez, de la misma manera en que hace diez años lo siguieron a él.

Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, contó para Red Bull Media que pusieron a prueba al piloto mexicano antes de que Ferrari también lo reclutara para su Academia junto a Jules Bianchi.

‘Checo’, en la mira desde sus inicios

“Lo teníamos [a ‘Checo’] en nuestra nómina desde que era adolescente. Nos impresionó particularmente su velocidad en tandas largas. Sin embargo, sus socios en ese momento decidieron seguir una carrera diferente. Por eso tardó en aterrizar en Red Bull Racing”, reveló Marko.

‘Checo’ Pérez debutó en la Fórmula 1 con la escudería Sauber, en 2011, después de competir en Fórmula 3 y en GP2 –gracias eso, también se probó en la Academia de Ferrari–. En 2013 firmó con McLaren, pero el equipo tuvo uno de sus peores años y el tapatío tampoco pudo destacar.

Esta historia de Marko coincide con la explicación de ‘Checo’ el año pasado sobre por qué no se quedó en la academia de Red Bull Racing por la cual también pasaron Max Verstappen, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly.

Así fue la prueba de ‘Checo’

“El test fue en un coche de Fórmula 3, pero tenía problemas con el asiento porque mi rodilla pegaba con el volante y eso impidió que pudiera conseguir una vuelta como quería. No tuve una oportunidad extra. Me dijeron que todo se trataba de tu tiempo de vuelta”, contó al podcast ‘Beyond the Grid’, de la F1.

Helmut Marko recordó ese test de ‘Checo’ Pérez al hacer una análisis de los pilotos que han pasado por la escudería y se alegró de elegir al mexicano ya que considera que permitió a Verstappen ganar el campeonato la temporada pasada.

“[’Checo’] llegó con una victoria y en buen estado de forma, luego conoció a Max, así que hubo cierta incertidumbre, especialmente en clasificación, pero la guardó. ‘Checo’ es un gran compañero de equipo y Max no se habría convertido en campeón mundial sin él”, puntualizó al respecto.

Marko dijo, en cambio, que Ricciardo “en lugar de asumir la lucha, quiso mantener las distancias” con Verstappen y “le faltó constancia”, mientras que Carlos Sainz Jr. tuvo la mala suerte de ser compañero del neerlandés y Gasly “ponía excusas en lugar de asumir sus errores”.