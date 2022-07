‘No muchos pueden soportarlo’: ’Checo’ Pérez niega ‘celos’ hacia Verstappen

La temporada 2022 de la Fórmula 1 ha llegado a la mitad con Max Verstappen en el liderato por ahora y con Sergio ‘Checo’ Pérez y Charles Leclerc persiguiéndole.

‘Checo’ estuvo cerca de Verstappen después del Gran Premio de Mónaco, sin embargo, tras sus abandonos en Canadá y Austria, el campeonato ahora parece lejano para el mexicano.

Aunque en Red Bull han asegurado que no hay pilotos 1 y 2 y que ambos pueden pelear por el campeonato, este parece más cerca de Verstappen.

A pesar de eso, ‘Checo’ Pérez negó estar celoso de su coequipero y aseguró, en una entrevista para el medio británico LADbible, que ya le ha tocado tener alguien a la ‘sombra’ y sabe lo que se siente.

“En el pasado he vivido celos por parte de algún coequipero, porque tú obviamente quieres ganar; pero cuando el tipo que está junto a ti gana, tienes que darle el crédito, tienes que aceptarlo y estar orgulloso de lo que ha hecho”, comentó.

El piloto tapatí, quien tuvo algunos roces e incluso choques en pista con Esteban Ocon cuando ambos eran coequiperos en Force India, opinó que no cualquiera puede lidiar con tener un compañero mejor.

“Creo que no mucha gente puede soportarlo, pero creo que, dentro de nosotros (Verstappen y él), cuando gano o cuando Max gana, siempre nos sentimos orgullosos el uno del otro y creo que es algo bueno dentro de nosotros”, mencionó en la entrevista.

Niegan que auto se adapte mejor a Verstappen

‘Checo’ Pérez confesó hace unos días, previo al GP de Austria, no sentirse “tan cómodo” con las nuevas actualizaciones de su auto RB18 a comparación de Max Verstappen.

Primero, fue el propio neerlandés quien negó que las actualizaciones del auto sean en su beneficio, y luego fue el ingeniero de Red Bull, Paul Monaghan, quien opinó lo mismo que el campeón.

“Lo que sea que traigan al auto, tienes que adaptarte a eso. Y eso es ciertamente lo que he estado haciendo. Por supuesto que digo lo que me gustaría para mi automóvil, pero las actualizaciones en el automóvil no están diseñadas específicamente para mí”, dijo Verstappen a De Telegraaf.

“No estoy al tanto de que intencionalmente diéramos un paso para hacer que el auto no fuera de su agrado [de ‘Checo’]. Tal vez su puesta a punto [de Verstappen] era un poco mejor, pero no es que los parámetros del coche sean fijos y ‘Checo’ no pueda cambiar la puesta a punto de nuevo para adaptarla a sus gustos”, comentó Monaghan a Formel 1.

Y por último fue Christian Horner, jefe de la escudería, quien terció a Verstappen y a Monaghan. “Ciertamente los desarrollos no están siendo impulsados en una dirección, solo una mejora del rendimiento general del coche”, explicó a Motorsport.