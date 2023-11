¿Quién es Marilú Mendoza, mamá de ‘Checo’ Pérez y esposa de Antonio Pérez Garibay?

Sergio ‘Checo’ Pérez selló en el Gran Premio de Las Vegas el subcampeonato de Fórmula 1, a solo una carrera de que concluyera la temporada 2023 y ganando la ‘pelea’ contra Lewis Hamilton.

En más de una ocasión, el piloto mexicano ha atribuido parte de sus logros al apoyo que obtiene de su familia, siendo su papá, Antonio Pérez Garibay, el más expuesto a la vida pública gracias a que se desenvuelve en la política.

Sus hermanos Paola y Antonio ‘Toño’ Pérez también son parte importante en la trayectoria de ‘Checo’, al igual que su mamá, Marilú Mendoza, a quien dijo parecerse mucho.

“Al final a mí no me gusta todo esto de lo que viene con la fama. Obviamente soy muy agradecido al nivel que he llegado, nunca me habría imaginado, pero yo disfruto mucho mi tranquilidad, soy una persona muy reservada, muy privada y sí, en eso soy muy parecido a mi mamá, que disfruto muchísimo mi privacidad”, señaló a la revista People.

'Checo' Pérez dice que él y su mamá, Marilú Mendoza, tienen una personalidad similar. (Foto: Instagram / @schecoperez)

Y para muestra, un botón: Aunque la madre del piloto, hoy subcampeón de Fórmula 1, tiene redes sociales, las mantiene en privado, únicamente para sus cercanos, contrario a su papá, con quien incluso se comparó en la misma entrevista.

¿Quién es la mamá de ‘Checo’ Pérez?

La mamá de ‘Checo’ Pérez se llama Marilú Mendoza, y ha sido pieza clave en la trayectoria del piloto de Red Bull, desde su participación en los Go Karts hasta el traslado a Europa para buscar ‘otras ligas’.

Desde siempre, Marilú ha preferido mantener su vida personal en privado, a pesar de que la familia Pérez Mendoza es una de las más mediáticas en la actualidad gracias a los cargos que ocupan el piloto y su papá, quien aspiraba a la gobernatura de Jalisco.

Se sabe que la mamá de ‘Checo’ Pérez se dedica al hogar. En una ocasión, compartió que la relación que tiene con Sergio, el menor de los tres hijos que tuvo con Antonio Pérez Garibay, es muy especial.

Mamá de 'Checo' Pérez con el piloto cuando era bebé. (Foto: Instagram / @schecoperez)

“Siempre está al pendiente de mí, se compró un terreno cerca de mi casa para estar pendiente”, señaló a Azteca Deportes en 2021, y aseguró que ella siempre lo apoyó en su deseo de ser piloto de carreras.

“No me daba miedo (que corriera), sí eso era lo que quería mi hijo tenía que aceptarlo, debe dejar uno a los hijos volar”, compartió.

¿Qué ha sido lo más difícil para la mamá de ‘Checo’ Pérez de la carrera del piloto?

No obstante, el mismo ‘Checo’ compartió en una ocasión que para su mamá, la parte más difícil de su profesión, son las despedidas en los aeropuertos, sobre todo la que ocurrió cuando, a los 14 años, Pérez Mendoza se fue a Europa.

“Gracias, mamá, por haberme dejado volar para cumplir mis sueños, solo con el tiempo he podido entender un poco lo que fue para ti que tu bebe se fuera de casa a los 14 años a buscar su sueño! Nunca voy a olvidar nuestras despedidas en los aeropuertos cada vez que tenía que irme!”, escribió el piloto en una publicación de Instagram.

Para la mamá de 'Checo' Pérez, las despedidas han sido lo más difícil. (Foto: Instagram / @schecoperez)

En la citada entrevista con Marilú Mendoza, ella también aceptó que dejar de ver a su hijo por tanto tiempo es lo más complicado para ella.

“(Siento) como si me arrancaran algo de mi cuerpo y a la fecha así estoy. La verdad es que me gana el llanto”, aceptó Marilú en aquella ocasión.