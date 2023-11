Antonio Pérez Garibay, papá de ‘Checo’ Pérez, renuncia a Morena tras resultados en Jalisco

Antonio Pérez Garibay, papá de ‘Checo’ Pérez’, ‘explotó’ contra Morena y anunció su renuncia al partido tras darse a conocer los resultados de las encuestas en Jalisco.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Pérez Garibay aseguró que ‘se la cantaron’ diciendo quién sería la candidata en Jalisco, Claudia Delgadillo.

“Jorge Emilio González vino cuando estábamos todos reunidos y nos puso todas las condiciones porque la próxima candidata a la gubernatura de Jalisco sería Claudia Delgadillo y que era un pacto que ya estaba hecho con el nivel más alto”, explicó el papá del piloto de la Fórmula 1 ‘Checo’ Pérez.

“Lo que sucedió es vergonzoso para todos, pero yo en lo personal pido mi renuncia, me retiro y no soportaré esto porque no es lo que Jalisco ni los jaliscienses se merecen”, agregó y dijo que su salida de Morena es definitiva, pero no se irá a ningún otro partido político.

“Es una verdadera tristeza para mí y para mi estado. Que haya venido un gran líder como Jorge Emilio y que me la cante delante de todos, incluyendo la presidenta de Morena en Jalisco, el presidente del PT, que nos haya humillado de esta forma y que nos haya dicho que esto ya está negociado, en ese mismo momento renuncié”, puntualizó el diputado.

¿Cómo quedaron los resultados de la encuesta de Morena en Jalisco?

Carlos Lomelí fue quien ganó la encuesta del partido en Jalisco con 23.9 por ciento, mientras que Claudia Delgadillo obtuvo 18.6 puntos.

Sin embargo, será Claudia Delgadillo la candidata que representará a Morena en las elecciones 2024 en atención a la regla de paridad de género impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicho criterio promete postular a cinco mujeres como candidatas rumbo a las votaciones del próximo año.