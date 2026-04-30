Liga MX Femenil Pachuca vs. Chivas EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de cuartos de final?

Chivas enfrenta a Pachuca en cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Fotos: IA Gemini / Liga MX Femenil).

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arranca con una de las series más cerradas en el papel: Pachuca frente a Chivas. El cruce entre el cuarto y quinto lugar de la tabla abre expectativas por la diferencia mínima de puntos y el antecedente reciente entre ambos equipos.

El partido de ida se disputa este jueves con Chivas Guadalajara como local, en un duelo que forma parte de la fase decisiva del torneo. La serie se enmarca en una ronda de cuartos de final de la Liga MX Femenil que también incluye a América vs. Juáres, Cruz Azul vs. Rayadas y Tigres vs. Toluca.

Pachuca Femenil vs. Chivas en Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El encuentro de ida entre Pachuca Femenil y Chivas se juega con Guadalajara como anfitrión en el Estadio Jalisco:

Fecha: jueves 30 de abril

jueves 30 de abril Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

19:07 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Amazon Prime

El partido de vuelta está programado para el domingo 3 de mayo a las 21:10 horas en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca cerrará la serie como local. Este formato mantiene la lógica de la clasificación general, en la que el mejor posicionado define en casa.

¿Cómo llegan Pachuca Femenil y Chivas a la Liguilla?

Chivas Femenil aseguró el quinto lugar de la tabla con 34 puntos, tras empatar 1-1 ante Toluca en la última jornada. Este registro representa su mejor desempeño bajo la dirección técnica de Antonio Contreras.

Pachuca de la goleadora Charlyn Corral enfrenta a Chivas (Foto: EFE/Miguel Sierra).

En tanto, el Pachuca de Charlyn Corral terminó en la cuarta posición con 36 unidades, aunque cerró la fase regular con una derrota 3-2 frente a América, resultado que le hizo descender un puesto en la clasificación.

El antecedente entre ambos equipos en el Clausura 2026 dejó un empate 1-1 en la jornada 12. En ese encuentro, Chivas se había adelantado con gol de Jasmine Casarez, pero un penal señalado en contra permitió a Pachuca igualar el marcador.

En cuanto a jugadoras destacadas, Chivas cuenta con Jasmine Casarez, quien tuvo participación directa en 10 goles durante el torneo (5 anotaciones y 5 asistencias). En Pachuca, la referencia ofensiva es Charlyn Corral, quien terminó entre las principales goleadoras del campeonato.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

A continuación, los cruces completos de los cuartos de final del Clausura 2026:

Los partidos de ida comenzaron el miércoles con los encuentros entre Juárez y América, además de Cruz Azul frente a Monterrey. El jueves continúa la actividad con los duelos Toluca vs Tigres y Guadalajara vs Pachuca.

En los juegos de vuelta, América y Monterrey serán locales el sábado, mientras que Tigres y Pachuca cerrarán sus series el domingo en sus respectivos estadios.

La fase final se definió tras una jornada 17 que modificó posiciones en la tabla. América terminó como líder con 42 puntos, seguido por Monterrey con 40, Tigres con 37 y Pachuca con 36. Chivas finalizó quinto con 34 unidades.

Este contexto coloca la serie entre Pachuca y Guadalajara como una de las más equilibradas en términos de rendimiento durante la fase regular.

Con información de EFE