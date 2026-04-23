Mamá denuncia que su hija desapareció en CDMX... la encontró en un psiquiátrico: ‘No sabemos por qué’

La joven viajó a la CDMX para una supuesta entrevista de trabajo, pero su madre la encontró en un hospital psiquiátrico. (FB: María Adela Morales)

Adela Morales es originaria de Chetumal, Quintana Roo, desde donde viajó a la Ciudad de México por una supuesta vacante de empleo, pero terminó en un hospital psiquiátrico.

Desde hace dos semanas, la joven de 26 años, dejó de tener comunicación con su familia a través de WhatsApp.

Ante la incertidumbre de no saber de su hija, la señora Cristina se trasladó a la CDMX para buscar a Adela y finalmente la encontró ingresada en el Instituto Nacional de Psiquiatría.

“Mi hija estaba demasiado nerviosa y estaba llorando. Me dijo que no me podía decir nada, solo que le pasaron cosas”, contó la madre en entrevista con ADN Noticias.

Así fue como la madre de Adela la encontró en un hospital psiquiátrico

Tras llegar a la CDMX, la madre de Adela contactó a las amigas de su hija y una de ellas dijo que conocía a la mujer quien presuntamente le ofreció trabajo a la joven.

Adela está en el Instituto Nacional de Psiquiatría desde el 9 de abril y fue a través de un amparo como su mamá logró verla, pero la notó muy deteriorada.

“Me dicen que mi hija está aquí porque tuvo problemas, pero no me pueden decir cuáles, por protocolo. Llevo más de 10 días pidiendo ayuda en cada institución porque además no nos han dado el expediente ni el diagnóstico de por qué está ahí”, agregó la mujer.

La madre de Adela teme que su hija haya sido víctima de una red de trata de personas por lo que pide el apoyo de las autoridades debido a que tampoco le permiten tener contacto con ella.

Falsas entrevistas de trabajo en CDMX

El caso de Adela ocurre a tan solo unos días de que se dio a conocer el feminicidio de Edith Guadalupe, en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la capital del país.

Edith Guadalupe desapareció después de tomar un servicio de mototaxi en la alcaldía Iztapalapa, para trasladarse a una cita de trabajo.

Familiares y amigos se manifestaron en calles de la alcaldía Iztapalapa para exigir que la Fiscalía agilizara las investigaciones para dar con el paradero de la joven, quien desapareció desde el 15 de marzo.

Como parte de las diligencias, se estableció la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se llevaron a cabo actos de investigación, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios.

El lunes, fue vinculado a proceso Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio en Benito Juárez donde Edith Guadalupe habría sido agredida con un objeto punzocortante.

*Con información de Quadratín