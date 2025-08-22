Reto por la salvación en ‘La Casa de los Famosos’ 2025: ¿Quién se enfrentará a Facundo y Aarón Mercury?

El duelo por la salvación de ‘La Casa de los Famosos’ puso a prueba la destreza y memoria de los habitantes, ¿quién ganó? (Foto: Cuartoscuro)

La Casa de los Famosos México está en la recta final de la cuarta semana de competencia y ya se llevó a cabo el esperado reto por el robo de salvación, con el cual uno de los integrantes busca arrebatarle este poder al líder.

La dinámica del jueves puso a prueba la memoria, rapidez y resistencia de los habitantes de La Casa de los Famosos, quienes están pasando por una semana sumamente inusual.

A diferencia de otras ocasiones, son ocho los nominados a la eliminación de La Casa de los Famosos, además, hay dos líderes de la semana: Facundo y Aarón Mercury, los cuales tienen inmunidad y el poder de la salvación.

¿Quién ganó el reto por el robo de salvación en ‘La Casa de los Famosos’ el 21 de agosto?

Para el reto, los habitantes se dividieron en tres grupos para ser parte de la competencia llamada ‘Imitadores’. El objetivo era replicar un patrón de figuras mostrado en pantalla en un panel de piezas.

Los ganadores de cada ronda avanzaron a la final para definir al retador de los líderes, Aarón Mercury y Facundo. El primer grupo estuvo conformado por Priscila, Aldo y Abelito, donde este último aseguró su pase a la final.

Abelito ganó el reto por la salvación y hoy se enfrentará a los líderes de la semana para ganar el poder. (Foto: LCDLF / Diseño: EF)

En la segunda ronda, Guana venció a Mariana y Elaine, mientras que en la tercera fase Mar Contreras superó a Dalilah, Alexis y Shiky.

La final se jugó entre Abelito, Guana y Mar. Luego de una intensa ronda, el influencer Abel Sáenz fue quien demostró tener mejor memoria, precisión y rapidez al ganar la prueba.

‘La Casa de los Famosos’ HOY: ¿Dónde ver el duelo final por la salvación EN VIVO?

Con su triunfo, Abelito se enfrentará a Facundo y Aarón Mercury en el duelo de la salvación programado hoy viernes 22 de agosto y como ha sucedido en las semanas anteriores, será posible verlo en una transmisión en vivo.

Fecha : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto Horario : 10:00 p.m. (hora del centro de México)

: 10:00 p.m. (hora del centro de México) Dónde ver: Canal 5 y la plataforma de streaming ViX+.

El duelo es de vital importancia para el influencer, debido a que Abelito es uno de los nominados en la cuarta semana de La Casa de los Famosos 2025, por lo cual, en caso de ganar, podría usar el poder para salvarse a sí mismo.

Mariana Botas y Aldo de Nigris ya han sido el líder de la semana. (Fotoarte: El Financiero / Créditos www.lacasadelosfamosos.tv).

El mismo viernes, una vez que se determine quién se quedó con la salvación, el habitante deberá comunicar a qué famoso sacará de la placa de eliminación, por lo cual hoy también conoceremos qué artista se quedará una semana más.

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Tras la gala de nominación del miércoles 20 de agosto, ocho habitantes quedaron en la placa de nominados de la cuarta semana:

Alexis Ayala (6 puntos)

Guana (5 puntos)

Priscila Valverde (5 puntos)

Dalilah Polanco (4 puntos)

Abelito (4 puntos)

Mar Contreras (4 puntos)

Mariana Botas (4 puntos)

Shiky Clement (4 puntos)

Tú puedes salvar a tu famoso preferido mediante la votación. Para ello debes ingresar a la página www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear los códigos QR que aparecen en las galas.

Se puede votar hasta 10 veces en 'La Casa de los Famosos México' 2025 con ViX Premium. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com / www.lacasadelosfamososmexico.tv).

Una vez dentro debes elegir a la persona que deseas salvar y finalmente envía tu voto. Si cuentas con ViX Premium podrás votar hasta 10 veces al día, en caso contrario, solo tienes la posibilidad de emitir un voto.

La gala de eliminación de la cuarta semana de La Casa de los Famosos se realizará el domingo 24 de agosto. La transmisión comienza desde las 8:00 de la noche con la pre-gala, pero el eliminado se dará a conocer a partir de las 10:00 de la noche.