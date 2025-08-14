No es por su estatura: ¿Por qué se recomienda usar un banco para ir al baño como Abelito en LCDLF?

Aunque muchos pensaron que el banco era solo por su estatura, Abelito explicó que lo usa por sus beneficios para la salud intestinal. (Foto: LCDLF / Diseño: EF)

La participación de Abelito en La Casa de los Famosos México no solo ha llamado la atención por su carisma dentro del show y por la simpatía que genera entre sus compañeros y los fans del programa, sino también por algunos de sus hábitos de salud, entre ellos el uso de un peculiar banco para ir al baño.

Si bien Abelito es una persona de talla baja, esta no es la razón principal por la que utiliza este mueble, sino que se trata de una cuestión de salud intestinal que, de acuerdo con especialistas, todos deberíamos implementar en nuestro hogar.

En un inicio, la audiencia pensaba que dicho banco era que para que pudiera acomodarse mejor en los excusado mientras iba al sanitario, pero la realidad es que éste se recomienda para todos de manera que puedan tener una mejor evacuación.

El banquito de Abelito causó extrañeza entre algunos de los habitantes de la LCDLF, pero no para la actriz Dalilah Polanco, quien se emocionó al verlo, pues aseguró tener uno en su casa. De paso, junto con Abelito, explicaron la utilidad de esta herramienta para mejorar la salud digestiva.

¿Para qué sirve un banco en el baño? Estos son sus beneficios

El buen funcionamiento del sistema digestivo es un tema que a menudo se pasa por alto, pero ¿sabías que la forma en que te sientas en el baño puede tener un impacto significativo en tu bienestar intestinal? Especialmente para aquellas personas que sufren de estreñimiento y dificultades para evacuar.

La postura que adoptamos al ir al baño juega un papel crucial en este sentido. En muchas culturas occidentales, se utiliza la taza del inodoro, que, aunque es cómoda, no es la posición óptima para facilitar la evacuación.

La microbióloga Giulia Enders, autora del libro La digestión es la cuestión, sostiene que sentarse en el inodoro puede causar que el intestino no se abra completamente debido a que “crea una curva en el recto que dificulta la evacuación completa”, lo que puede resultar en problemas como el estreñimiento y hemorroides.

En contraste, la postura en cuclillas o con los pies elevados, que es común en muchas culturas orientales, permite una alineación más natural del colon, facilitando así la evacuación.

Varios estudios respaldan la efectividad de utilizar un banco o taburete para mejorar la salud digestiva. Uno de ellos, realizado en Ohio, analizó la experiencia de 52 participantes que utilizaron estos dispositivos durante dos semanas.

Los resultados mostraron que los participantes pasaron menos tiempo en el baño y experimentaron una reducción en los síntomas de estreñimiento, lo que sugiere que la postura adecuada puede tener un impacto positivo en el proceso de digestión.

Beneficios de usar un banco para ir al baño

Facilita la evacuación : Elevar los pies mediante un banco o taburete permite que el ángulo del recto se enderece, lo que facilita el paso de las heces.

: Elevar los pies mediante un banco o taburete permite que el ángulo del recto se enderece, lo que facilita el paso de las heces. Reduce el esfuerzo : Al adoptar una postura más natural, se disminuye la necesidad de realizar esfuerzo, lo que puede prevenir problemas como las hemorroides.

: Al adoptar una postura más natural, se disminuye la necesidad de realizar esfuerzo, lo que puede prevenir problemas como las hemorroides. Mejora la regularidad intestinal: Estudios han demostrado que las personas que utilizan taburetes para elevar sus pies experimentan una mejora en la regularidad intestinal y una disminución de la sensación de estreñimiento.

¿Quién es Abelito y por qué se ha vuelto uno de los favoritos en La Casa de los Famosos?

Abelito Sáenz, mejor conocido como ‘El Abelito’, es un joven influencer de 25 años, originario de Zacatecas, que desde su llegada a La Casa de los Famosos se ha caracterizado por su divertida personalidad.

Con una comunidad de 340 mil seguidores en YouTube, ‘El Abelito’ ha compartido su vida como persona de talla baja, mostrando cómo su hogar ha sido adaptado a sus necesidades. Sin embargo, su participación en el programa ha puesto de manifiesto las deficiencias en la accesibilidad de las instalaciones para personas de baja estatura.

Esto generó una debate sobre la inclusión de las personas de talla baja en espacios públicos y privados, pues Abelito mide 1.14 metros, lo que ha llevado a situaciones en las que a veces no es visible en las transmisiones y ha tenido que depender de un banco para alcanzar áreas como la cocina, el baño y la cama.