¿‘Lady Racista’ tuvo un ataque de ira? Estos son los síntomas del trastorno explosivo intermitente

Ximena Pichel, bautizada en redes como ‘Lady Racista’, se ha convertido en la villana favorita de los mexicanos durante la última semana, luego de sus episodios violentos que han quedado exhibidos en la web.

La mujer, identificada como originaria de Argentina, cobró notoriedad primero, esta semana, por un video en el que se observa cómo se pelea con un agente de Tránsito de la CDMX, quien intentaba colocarle la ‘araña’ por no pagar el parquímetro en la colonia Condesa.

El alias de ‘Lady Racista’ se lo ganó, porque además de resistirse a la multa, insultó al agente capitalino, al que llamó “negro”.

“No me estés insultando, pinch* negro, no me estés insultando, culer*”, le dijo al policía, quien le reclama la actitud racista. “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio. Los odio por nacos”, contesta.

Al subir nuevamente a su coche, la mujer siguió con los insultos: “Odio a los put** negros como tú, culer**, porque negros está bien, pero cule**, los odio. Maldito”, gritó desde el asiento del conductor.

En el video se observa al hijo de Pichel, un menor de edad, quien se suma a los insultos y ataques al oficial de Tránsito.

‘Lady Racista’ ataca a guardia privado

El incidente provocó que en redes se diera a conocer que Ximena Pichel tenía adeudos de mantenimiento en su edificio, así como varias multas de tránsito, pero su actitud violenta quedaría expuesta de nueva cuenta días después.

En otro video, fue exhibida ‘Lady Racista’ insultando y quitándole su teléfono celular a una guardia de seguridad privada de lo que, presumiblemente, es el edificio donde vive.

La mujer de origen argentino usa palabras como “me vale ver.., no te voy a dar nada”, “me tienes hasta la ver.. maldita huevona de mier.. sentados ahí con los put.. audífonos”, “ábreme la puerta y se lo doy, órale, porque esta pinc.. gata de mier..”, en reclamo porque presuntamente la guardia no le quería abrir la puerta.

Ataques de ira: ¿Qué es el trastorno explosivo intermitente?

Los eventos explosivos de ‘Lady Racista’ tienen características de un trastorno explosivo intermitente, que comúnmente se conoce como ataques de ira.

La Clínica Mayo explica que el trastorno explosivo intermitente se manifiesta con conductas repentinas impulsivas, agresivas y violentas, así como arrebatos de agresividad verbal.

Suelen ocurrir como reacciones exageradas para la situación que se enfrenta. Violencia vial, lanzar o romper cosas o hacer algunos otros berrinches temperamentales pueden tomarse como síntomas de estos ataques de ira.

“Estos arrebatos explosivos, que se producen de manera intermitente, causan una gran aflicción. Pueden arruinar relaciones y causar problemas en el trabajo o la escuela. También pueden generar problemas con la ley”, indica la Clínica Mayo.

Algunos de los síntomas que puede sentir quien va a experimentar una persona con ataque de ira son:

Ira

Irritabilidad.

Más tensión y energía

Frenesí de ideas

Hormigueo

Temblores

Latidos cardíacos fuertes o rápidos.

Opresión del pecho

En tanto, los arrebatos explosivos pueden llevar a los siguientes escenarios:

Berrinches

Discursos largos y llenos de ira

Discusiones acaloradas

Gritos

Bofetadas, sacudidas o empujones

Peleas físicas

Daños materiales

Amenazas o daños a personas o animales

¿Cuál es el tratamiento para el trastorno explosivo intermitente?

El trastorno explosivo intermitente tiene manera de tratarse, de acuerdo con Rafael Salas, doctor en Psicología, una es la terapia de manejo de la ira, mediante la cual se aprenden habilidades y estrategias para controlar los arrebatos, de la mano de un profesional de la salud mental.

Otras terapias funcionales que recomienda el doctor es la cognitivo-conductual, la terapia de grupo, así como medicación con ciertos antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo.

“Incorporar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o el ejercicio físico en tu rutina diaria puede ayudar a reducir el estrés y promover un estado de calma. Además, es importante cuidar de tu bienestar emocional y físico, asegurándote de descansar lo suficiente, alimentarte adecuadamente y tener tiempo para actividades que disfrutes”, explica el doctor Salas.