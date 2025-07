Llega al Senado caso Lady Racista

Quien rápido se subió al ‘tren del mame’, dirían en las redes sociales, fue la senadora neomorenista Cynthia López Castro, al presentar una iniciativa de ley que ordene el retiro de visas y permisos a extranjeros que insulten a los de esta tierra. “A los mexicanos se les respeta, y mucho más en territorio nacional. Ningún extranjero va a venir a faltarle el respeto a los mexicanos”, fueron algunos de los argumentos de la legisladora para pretender cambiar la ley. Ya saben, por el asunto de la modelo argentina Ximena Pichel, que insultó a un policía de la Ciudad de México.

Pelean por paternidad de la ley vs. extorsión

Aunque todavía ni llega a ninguna de las dos cámaras legislativas, los partidos ya comenzaron la pelea por la paternidad de la ley contra la extorsión. Tras el anuncio de la iniciativa de Sheinbaum, de inmediato el PAN reclamó que ellos la propusieron desde hace tiempo, y el PRI y Morena también aclararon que tienen iniciativas del tema. Lo que sí se aclaró es que el asunto va para largo. Primero, julio y agosto de foros para la reforma a la Constitución, que se aprobará en septiembre. El líder morenista, Ricardo Monreal, dijo, a modo de consuelo, que si ya hay iniciativas de todos, “habrá consenso”. “Es una feliz y afortunada coincidencia”, celebró. ¿Será?

‘Justicia’ a la medida de los intereses en BC

Al establecerse la vinculación a proceso del ejecutivo de Banco Afirme en Sonora, Nabor Medina Garza, hace un par de días, hay indicios de que el gobierno estatal quiere brincarse todas las cláusulas que protegen a un fideicomiso para hacerse de recursos que el banco custodia, según las leyes financieras. Más allá de los abusos contra el particular, todo indica que las diferencias políti cas entre la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla, llevaron a la resolución judicial. Pareciera que lo que se busca es “lavar” la imagen de la mandataria, luego del retiro de su visa, así como el de algunos familiares. Y si para ello hay que violar las garantías de un ciudadano, pues ni modo. ¿Signo de los tiempos?

Adelantan debate del PEF 2026

Nos cuentan en San Lázaro que han causado tanta polémica e incertidumbre los temas de la deuda pública, el déficit, la “compactación” de programas y los impactos presupuestales para las reformas, que los diputados ya se adelantaron y en la Comisión de Presupuesto iniciaron las mesas de trabajo para lo que será el análisis del Paquete Económico 2026. Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo llega hasta el 8 de septiembre, los legisladores ya tienen programada hasta una reunión con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha María Gómez, en el Palacio Legislativo. Y todos los partidos ya se declararon listos y apuntados.

Van los naranjas por López-Gatell

Los emecistas no pretenden soltar el tema contra Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud recién nombrado como representante de México ante la OMS. Clemente Castañeda, líder naranja en el Senado, solicitó a la FGR que dé a conocer el estatus de las denuncias contra el responsable de la pandemia de Covid-19 por el manejo “criminal” que hizo de ésta. A ver si la fiscalía no determina que no se encontró nada contra él, como hizo la Función Pública en 2023, pues aunque halló “registros de sanciones graves” en su contra, clasificó la información como confidencial.

En espera de la indemnización

A tres meses de la tragedia del Festival Ceremonia, las familias de las víctimas que fallecieron no han sido indemnizadas por los entonces concesionarios del Parque Bicentenario (Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, de George Mac McPhail Trouyet y Carlos McPhail), ubicado en la Miguel Hidalgo, que gobierna Mauricio Tabe. Los familiares han tenido que recurrir a la manifestación pública para exigir sus derechos. Ya es momento de que las autoridades hagan cumplir la ley. Por cierto, McPhail Trouyet está vinculado con otra tragedia, la del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, pues es dueño de la empresa que se encargaba de la vigilancia en esa estación.