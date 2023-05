Christian Nodal revela cómo le gustaría nombrar a su bebé: ‘La mamá no me dejaría’

Christian Nodal y Cazzu están esperando a su primer bebé, por lo que luego de anunciar el embarazo han empezado a compartir algunos detalles o al menos por parte del cantante de ‘Botella tras botella’, que reveló el nombre que le gustaría ponerle.

“Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, dijo en un programa colombiano en medio de su gira en la cual se acompañó de su pareja, quien recientemente mostró por primera vez su baby bump durante un concierto en Argentina.

Aunque no han confirmado el sexo, Nodal dio una pista que su primogénita puede ser niña, cuando confesó a Lo sé todo que le gustaría que “mi hija me conozca, conozca mi carita”, al hablar sobre sus tatuajes en el rostro.

Los preparativos para el nacimiento incluyen algunas prendas de ropa como un mameluco en color negro con las palabras “baby tramPa”, así como un gorrito de invierno, que la argentina presumió en sus redes sociales y que se caracterizan por la araña como parte de su gira musical. En un show, un fan le acercó a la rapera unas calcetas de bebé, gesto que la emocionó arriba del escenario.

Nodal contó el nombre que le gustaría ponerle a su bebé con Cazzu. (Foto: Instagram @cazzu)

Nodal se quitará sus tatuajes

Es justamente por su paternidad que el intérprete de regional mexicano tomó la decisión de retirarse parte de los tatuajes pese a que argumentó que le gustan mucho. La razón de quitárselos es verse limpio.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran”, contó quien afirmó que abrirá una tienda en Los Ángeles. Las especulaciones sobre el embarazo surgieron en una alfombra roja en donde Nodal le agarró la pancita a su novia.