Chofer de Paco Stanley culpa a Jorge Gil por su detención: ‘Contó los tiros, hubiera visto quién disparó’

Jorge García era el chofer de Paco Stanley el día de su asesinato en 1999 afuera del restaurante El charco de las ranas, momento del que Jorge Gil reveló detalles recientemente a los que el conductor reaccionó molesto.

El chofer estuvo dos años en prisión por su presunta responsabilidad en la muerte del presentador de televisión, junto a Mario Bezares y Paola Durante.

A 26 años del asesinato de Paco Stanley, el tema se ‘refrescó’ por las declaraciones de Jorge Gil, especialmente porque contó los disparos en contra de los pasajeros de la camioneta, comentario que generó un reclamo de García porque el periodista pudo evitar su detención.

Paco Stanley murió a consecuencia de los impactos de bala que recibió el 7 de junio de 1999. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Fotógrafo Especial)

¿Qué respondió el chofer de Paco Stanley a Jorge Gil?

García respondió al testimonio de Jorge Gil respecto a la muerte de Paco Stanley, especialmente del ataque armado que sufrieron a bordo de la camioneta.

El chófer del cocreador de ‘El gallinazo’ también se mostró molesto porque el periodista reviviera los hechos a más de dos décadas del suceso:

“No se me hace justo que narre las cosas otra vez, los dos estuvimos a punto de morir, yo estaba al lado de Paco, no me salpicó la sangre como dijo Jorge Gil, no entiendo de qué forma se puso a contar los disparos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si así fue entonces tuvo tiempo de ver quién disparó, pudo hacer algo más”, declaró en una entrevista para Ventaneando publicada el lunes 4 de agosto.

Además, no está de acuerdo en el cambio de opinión de Gil porque en la crónica que escribió acerca del crimen lo señaló como un posible implicado en la planeación del ataque armado en contra del papá de Paul Stanley.

“Me sorprendió, ahora cree en mi inocencia, pero entonces porque en su libro me acusó por no arrancar la camioneta, él pensaba que yo tenía responsabilidad, ahora cambió el discurso y en su tiempo eso hubiera evitado que yo pisara la cárcel”.

Paco Stanley fue asesinado a bordo de su camioneta el 7 de junio de 1999. (Fotógrafo especial Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Jorge Gil acerca del asesinato de Paco Stanley?

Jorge Gil estuvo presente en el momento en que asesinaron a Paco Stanley en la mañana del 7 de julio de 1999.

Tras el suceso, el periodista escribió un libro donde narra ‘su verdad’ acerca de la muerte del conductor de televisión como una forma de “hacer justicia”.

“Yo hice un libro, una crónica donde describí lo que vi y no acusé a nadie más, esa es mi forma de hacerle justicia (...) me tiraron 6 balas, me dieron dos y me dijeron que no entendían cómo viví, fue en la pierna y en el pie derecho”, contó en un encuentro con los medios el pasado 25 de julio.

En esa misma charla detalló la cantidad de disparos que causaron la muerte de Paco Stanley y en el mismo Jorge Gil:

“El primer tiro fue en su cabeza, me quedo en shock, viene el segundo tiro y el tercero en su cabeza, moja el techo de la camioneta y me baña de sangre, el cuarto es contra él otra vez, el quinto es para mí y el sexto también, con la misma arma que lo asesinaron”.