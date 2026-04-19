Martin Garrix rompe récord en la Macroplaza con más de 130 mil asistentes en el Festival por la Paz

Con la Fortaleza de San Juan de Ulúa y el Golfo de México como telón de fondo, Martin Garrix convirtió la Macroplaza del Malecón en un escenario vibrante de euforia, donde más de 130 mil asistentes se sumaron a la energía que caracteriza sus presentaciones en los principales escenarios del mundo.

Veracruz fue sede del Circuito Nacional de Festivales por la Paz con el Festival Puerto Sonoro, encuentro que reunió a artistas locales, nacionales e internacionales de música electrónica, en el marco de la estrategia orientada a democratizar el acceso a la cultura, especialmente entre las juventudes.

La gobernadora Rocío Nahle García destacó el carácter recreativo y social del festival, alineado a la política cultural de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigida a municipios considerados como Territorios de Paz, y señaló que el evento dejó una derrama económica estimada en 600 millones de pesos.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reiteró que “el Circuito Nacional de Festivales por la Paz abre espacios de encuentro, participación y convivencia, y la meta de este año es impactar a siete millones de jóvenes de todo el país; haciendo de la música, el arte y el espacio público herramientas reales para fortalecer el tejido social y construir paz”.

La expectativa generada por la presentación de Martin Garrix, uno de los principales exponentes del Electronic Dance Music a nivel mundial, atrajo a miles de asistentes provenientes de Veracruz, de 16 estados del país, así como de otros países, quienes llenaron la Macroplaza para presenciar una propuesta de alto nivel, con producción visual, efectos especiales y una puesta en escena pocas veces vista en el país.

Desde la mañana del viernes comenzaron a formarse filas en los alrededores del recinto; para el sábado, al abrirse los accesos, predominaba la presencia de jóvenes que aguardaban con entusiasmo el inicio del evento. La jornada transcurrió en un ambiente de orden y convivencia pacífica.

Ya entrada la noche, la música marcó el pulso de una multitud que se movía al unísono. Más de 130 mil asistentes formaron parte de esta experiencia, donde hermandad, energía colectiva y celebración definieron el ambiente: amigos, familias y personas de distintas edades compartieron un mismo ritmo, reafirmando la fuerza de la comunidad electrónica en Veracruz.

El line up del Festival Puerto Sonoro se estructuró de manera progresiva. Después de las 17:00 horas abrió el escenario El Jarocho Selector, con una propuesta que fusiona la salsa, cumbia, charanga, son montuno y chicha.

Posteriormente se presentaron DJ Exodia, Andrés Collado, que mantuvo el dinamismo con sets de reggaetón y música urbana. La programación continuó con Tadeo Fernández, DJ originario de Jalisco, quien introdujo una línea sonora basada en el house, marcando la transición hacia la electrónica.

Previo al cierre, Jessica Audiffred ofreció una sesión centrada en el bass, subgénero de alta intensidad dentro de la música electrónica contemporánea. El momento cumbre llegó con la presentación de Martin Garrix, y el cierre estuvo a cargo de Sonido Famoso, liderado por Jaime Guzmán, puso el broche final con cumbia y sonido sonidero.

Con una Macroplaza completamente llena y una respuesta positiva de las y los asistentes, el Festival Puerto Sonoro cerró como una muestra del impacto que pueden tener la música, el espacio público y la cultura como herramientas de cohesión social y construcción de paz.

A nivel nacional, el Circuito Nacional impulsado por el Gobierno de México ha alcanzado ya a más de un millón de jóvenes, consolidándose como una de las principales estrategias culturales dirigidas a este sector.