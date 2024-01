Globos de Oro 2024: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la premiación en TV y streaming?

Este domingo 7 de enero, la edición 81 de los Golden Globes tendrá como presentadores a Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried. Apenas el miércoles pasado, la gala anunció al primer grupo de presentadores que darán a conocer a los ganadores de lo mejor en el cine y la televisión durante 2023.

Tras algunos cambios en los derechos de transmisión, que este 2024 estará a cargo de la televisora CBS, a causa de una denuncia de racismo en 2021 regresa la gala a las pantallas.

¿Quiénes son los nominados a los Golden Globes 2024?

Barbie es la principal nominada este año, seguida de cerca por Oppenheimer.

Las películas reflejan un aspecto único de los Globos: dividen a los principales ganadores en categorías de drama y comedia. Con Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan a la cabeza, le dan al espectáculo la oportunidad de capitalizar la locura por el Barbenheimer que impulsó los cines en 2023.

'Barbie' y 'Oppenheimer' se estrenaron el mismo día en 2023. (Foto: Warner Bros Pictures/Universal Pictures vía AP)

Los filmes nominados a mejor película dramática incluyen Oppenheimer, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, Past Lives de Celine Song, Anatomie d’une chute de Justine Triet y The Zone of Interest de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, Barbie está acompañada por Air de Ben Affleck, American Fiction, The Holdovers de Alexander Payne, May December de Todd Haynes y Poor Things de Yorgos Lanthimos.

Succession fue el programa de televisión con más nominaciones, con nueve, incluyendo algunas para sus astros Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, seguida por The Bear de Hulu.

Entre las novedades para esta premiación 2024 se encuentra una nueva categoría para comedia, con Chris Rock, Amy Schumer y el exanfitrión de los Globos Ricky Gervais entre los nominados.

Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie posan a su llegada a la premiere de 'Barbie' el 12 de julio de 2023, en Londres. (Scott Garfitt/Scott Garfitt/Invision/AP)

¿Por qué dejaron de transmitirse los Golden Globes en 2022?

Tras la denuncia en 2021 acerca de que en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que otorgaba los premios, acerca de que no había ningún integrante afrodescendiente varias estrellas y estudios boicotearon la gala

Como resultado, NBC se negó a transmitirlos en 2022. Después de que la asociación agregara periodistas de color a sus filas e instituyera otras reformas para abordar preocupaciones éticas, la ceremonia regresó en enero de 2023 en un acuerdo de prueba de un año con NBC, que la cadena no optó por renovar.

En junio, el multimillonario Todd Boehly, dueño del Chelsea, obtuvo la aprobación para disolver la HFPA y reinventar los Globos de Oro como una organización con fines de lucro.

Sus activos fueron adquiridos por Eldridge Industries de Boehly, junto con Dick Clark Productions, un grupo propiedad de Penske Media cuyos activos también incluyen Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Rolling Stone y Billboard.

Escena de la película 'Oppenheimer'. (Foto: YouTube / Universal Pictures)

¿Dónde y cuándo ver los Golden Globes 2023?

Si quieres seguir la gala de los Golden Globes en vivo, aquí te decimos qué canales de TV y streaming sintonizar.

Cuándo: Domingo 7 de enero

Hora: A partir de las 18:00 h

Transmisión en TV: TNT

Transmisión en streaming: HBO Max

Si bien la ceremonia comenzará a las 19:00 h, las y los anfitriones de los canales harán comentarios durante la alfombra arroja, donde desfilarán los nominados de las series y películas que marcaron el 2023.