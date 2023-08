Barbie, una historia de entrepreneurship

“El verdadero emprendedor es quien hace, no quien sueña”.

Nolan Bushnell, emprendedor serial.

Barbie, la película inspirada en la muñeca de Mattel, es un éxito cinematográfico en taquilla. Con un costo de 145 millones de dólares, a diferencia de un filme de superhéroes que ronda los 200 millones de dólares, recaudó en su primera semana de estreno más de 337 millones de dólares. Tan solo en México captó 22 millones de dólares. Este triunfo taquillero no es el único de la muñeca Barbie, que engloba la exitosa historia de una emprendedora.

El profesor Howard Stevenson, quien fuera director del área de Entrepreneurship de la Harvard Business School, define el término de una manera muy clara y acertada: “Emprender es la búsqueda de oportunidades independientemente de los recursos controlados inicialmente”. Aquí debemos considerar el término ‘recursos’ no solo en su acepción económica, financiera, de marcas registradas o de distintos tipos de talento, sino como entienden los estadounidenses la palabra resources, es decir, en su significado de competencias, capacidades o habilidades.

Ruth Handler y la historia de Barbie. Ruth Handler nació en Colorado en el año de 1916 y fue la más pequeña de diez hijos. Al crecer, Ruth se casó con Elliot Handler, con quien compartió su vida por más de 60 años. Junto a Eliot y otro socio llamado Harold Mattson, crearon Mattel (que es la contracción de Mattson y Elliot), empresa que tuvo como primer producto un marco para fotos, mientras que con la madera sobrante hacían casas de muñecas.

Actualmente Mattel Inc. es una de las empresas fabricantes de juguetes más grande del mundo, conocida principalmente por ser la creadora de la icónica muñeca Barbie, que se ha convertido en una imagen cultural desde su lanzamiento en 1959.

De la idea a la realización. Ruth observó a su hija Bárbara (de quien surgió la inspiración para el nombre de Barbie) jugar con muñecas de papel e imaginar cómo sería su vida al crecer. Ruth fue a jugueterías y se dio cuenta de que en esa época no había muñecas que les permitieran a las niñas jugar con ellas como si fueran personajes adultos y, poder así, proyectarse hacía el futuro.

Para diseñarla, Handler se basó en una muñeca alemana llamada “Bild Lilli”, que era de plástico y estaba inspirada en la tira cómica de un periódico. En un viaje a Alemania compró varias muñecas, aunque para su creación la diseñó más refinada y elegante.

Barbie fue lanzada al mercado en marzo de 1959 en la American International Toy Fair, en Nueva York, y significó una revolución e innovación disruptiva, pues no había muñecas adultas con una figura esbelta y ropa de moda. Con el tiempo se fue comercializando con distintas profesiones y diversos roles. Hasta la fecha hay más de 150 tipos de Barbie: modelo, azafata, bailarina, astronauta, atleta olímpica, profesora, marine, jugadora de soccer, ingeniera, dentista, veterinaria, etcétera. Esto permite a las niñas visualizarse con distintas carreras y profesiones.

Después de su lanzamiento fue creado un novio para Barbie llamado Ken (en honor a Kenneth, hijo de los Handler). Posteriormente, otros amigos y familiares se añadirían al mundo de Barbie.

En 1973 se descubrió un fraude contable y la falsificación de informes financieros en Mattel, por lo que Ruth tuvo que renunciar a la dirección de la empresa y, junto con su esposo, salió de ella. Fue condenada a pagar una multa y a hacer trabajo comunitario. En 1980 vendieron su participación en Mattel.

A lo largo de los años, Barbie ha experimentado transformaciones y ha representado una amplia gama de culturas y etnias, queriendo reflejar la diversidad del mundo. Aunque también ha recibido críticas por perpetuar estereotipos y promover estándares de belleza poco realistas.

Barbie es un juguete icónico que ha dejado un impacto en la cultura popular desde su creación, convirtiéndose en una figura emblemática de la infancia y un símbolo de la industria del juguete.

Ruth Handler: la emprendedora. En la década de 1970, Handler fue diagnosticada con cáncer de mama y vivió una mastectomía. Por ello, diseñó y fabricó una de las primeras prótesis mamarias del mercado. Una de sus clientas más notables fue Betty Ford, esposa del presidente Gerald Ford, quién también enfrentó el cáncer y abogó para que las mujeres se cuidaran, ganando reconocimiento por esta labor. En la década de 1990, Handler vendió la compañía de implantes a Kimberly Clark.

En 2002, esta tenaz emprendedora falleció en California, a los 85 años. Elliot, su esposo, falleció casi una década después en 2011, con 95 años. La vida de Handler fue una historia de entrepreneurship.

* El autor es profesor Decano del Área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en IPADE